Aviacijos šventėje Tauragėje – akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvų paradas

Anot šventės organizatorių, vienu ryškiausių renginio akcentų taps legendinis Lietuvos pilotas Jurgis Kairys.
„Jo vardas aviacijos pasaulyje jau seniai tapęs profesionalumo ir drąsos simboliu, todėl organizatoriai neabejoja, kad garsaus aviatoriaus dalyvavimas pritrauks minias žiūrovų“, – teigiama Tauragės aerodromo pranešime.
„Aerobatic Team ANBO“ komanda atliks akrobatinės aviacijos programą, „Baltic Amber Team“ pilotai demonstruos preciziškai suderintus skrydžius bei įspūdingus manevrus ore.
Lankytojai taip pat galės išvysti senovinių lėktuvų paradą. Orlaiviai leis pajusti autentišką aviacijos dvasią ir primins šalies aviacijos istoriją.
Šventėje numatytas ir parasparnių šou su pirotechnikos elementais. Pirmą kartą jį Lietuvoje rodys „Flying Dragons Team“ komanda.
Pasak organizatorių, tokie renginiai regionuose tampa svarbia priemone populiarinti aviaciją.
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