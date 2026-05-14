Baumila pažėrė kritikos euroviziniam cirkui: žemyn einantis „šrotas“

Vykstant pirmajam „Eurovizijos“ pusfinaliui, socialiniuose tinkluose V. Baumila išsakė nuomonę, kad joks save gerbiantis atlikėjas nenorėtų dalyvauti tokiame renginyje.
„Turėjau mintyje, kad pamačius tai, ką vakar pamatėme, nė vienam neturėtų kilti idėja dalyvauti. Panašu, kad mūsų muzikos kokybė, lygis ir atlikėjų profesionalumas yra daug didesnis, nei tas konkursas gali parodyti. Pavyzdžiui, aš tikrai nenorėčiau ten dalyvauti tarp viso to šroto, kuris buvo vakar“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ kalbėjo Vaidas Baumila, konkurse dalyvavęs 2015 m.
Jo nuomone, lietuvis Lion Ceccah stipriai išsiskyrė iš minios.
„Man lietuvis tikriausiai vienintelis patiko – tai sakau be jokio nacionalizmo ir pompastikos. Lietuvis išsiskyrė profesionalumu, idėja, žinute ir tuo, ką jautė muzikoje. Mes, lietuviai, tikrai esame saugūs. Tikrai su savo skoniu ir pasirodymu, idėja esame protingi“, – šypsojosi dainininkas.
Ne vienas žmogus pastebėjo, kad Lion Ceccah pasirodymas nebuvo iki galo švarus. V. Baumila ramino, kad komisijos lietuvio dainą įvertino anksčiau, generalinės repeticijos metu.
„Ta netobulybė ir žmogiško faktoriaus klaidos ir suponuoja tą nuomonę, kad niekas nėra tobulas. Kai daina skamba per tobulai, atrodo, kad dainuoja robotukai. Tomas turėjo vokalinių viražų, kurie jam pavyko ar nepavyko. Jis norėjo, kad pavyktų, bet gal ne iki galo. Tačiau šitai užkliūtų tik pavienei ausiai“, – kalbėjo patyręs atlikėjas.
V. Baumila socialiniuose tinkluose atskleidė, kad jam patiko Lenkijos atlikėjos pasirodymas, taip pat patekęs į didįjį finalą. Taip pat – portugalai, neperžengę finalo slenksčio.
„Kol kas atrodo, kad „Eurovizija“ važiuoja žemyn ir žemyn. Tai darosi lėlių teatru, robotukų ir „Power Ranger‘ių“ kostiumai – kaip bitutės, kur buvo vaikų „Eurovizijoje“. Pamatai, kad nei padainuoja, nei daina gera“, – dalijosi Vaidas.
Jo nuomone, konkurso kokybė stipriai krenta su kiekvienais metais.
„Atrodo, kad einame toliau nuo Vakarų. Slaviški skambesiai, rusiška čestuškinė muzika – tiesiog šrotų šrotas. Negaliu klausyti to mėšlo. Bet dėkoju viskam, kad mes neprarandame skonio ir Lion Ceccah turi tikrai gerą dainą. Tikiuosi, kad jis užims tikrai gerą vietą, nes kol kas panašu, kad jis toks vakarietiškas vėliavnešys“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ kalbėjo V. Baumila.
