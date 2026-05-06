Boikotų aptemdyta 70-oji „Eurovizija“ vyks sustiprinto saugumo sąlygomis

Didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos renginys suburs dalyvius iš 35 šalių – mažiausiai nuo 2004 metų, kai buvo išplėstas dalyvių sąrašas. Penkios šalys šiemet pasitraukė dėl Izraelio karo veiksmų Gazos Ruože.
Ateinantį antradienį ir ketvirtadienį vyksiančiuose pusfinaliuose bus atrinkti dalyviai, patenkantys į šeštadienį – gegužės 16-ąją – vyksiantį didįjį finalą. Visos tiesioginės transliacijos prasidės 22 val. Lietuvos laiku.
Pasak organizatorės, Europos transliuotojų sąjungos (EBU), gerbėjams iš 75 pasaulio šalių parduota apie 95 tūkst. bilietų, taip pat didelė paklausa stebima JAV, Australijoje, Brazilijoje, Japonijoje ir Pietų Afrikoje.
EBU duomenimis, 2025 metais 166 mln. žiūrovų girdėjo legendinės „Eurovizijos“ teminės melodijos – Marco-Antoine'o Charpentier (Marko Antuano Šarpentjė) „Te Deum“ – pirmuosius akordus.
„Jokios politikos“
Lažybininkai favoritėmis laimėti laiko Suomiją, Graikiją, Daniją, Australiją ir Prancūziją.
Folkloro tendencijos, kurias anksčiau skatino Rytų Europos šalys, siekdamos įtvirtinti savo posovietinę tapatybę, šiemet mažiau pastebimos, nors Moldova yra viena iš išimčių.
Tuo metu didelį žiniasklaidos smalsumą sukėlė Australijos sprendimas siųsti pripažintą 41 metų dainininkę Deltą Goodrem (Deltą Gudrem).
Rumunijos atstovė Alexandra Capitanescu (Aleksandra Kepitenesku) prieš konkursą sukėlė diskusijų dėl savo dainos „Choke Me“, kuri kritikuota dėl esą propaguojamo smaugimo lytinių santykių metu.
22 metų A. Capitanescu teigė, kad daina „niekada nebuvo skirta atspindėti ką nors seksualaus“ ir kad jos žodžiai „yra apie tai, kaip susigrąžinti nerimo ir jus smaugiančių emocijų kontrolę“.
Tokia provokacija atitinka konkurso „Eurotrash“ tradiciją, arba „žaismingą blogo skonio iššūkį geram skoniui“, sakė Kardifo universiteto ekspertė Galina Miaževič.
Kaip ir kasmet, daugelis atlikėjų dainuoja angliškai, tačiau konkurse skamba ir daugybė kitų kalbų – dauguma iš šiuo metu favoritėmis laikomų šalių siunčia dainas savo nacionalinėmis kalbomis.
Lietuvos atstovas Lion Ceccah, dainuosiantis šešiomis kalbomis, pasirodys pirmajame pusfinalyje.
2024 metais patvirtintos naujos taisyklės „įpareigoja atlikėjus nepolitizuoti konkurso“, naujienų agentūrai AFP teigė „Eurovizijos“ istorikas Deanas Vuleticas (Dinas Vuletikas), pridurdamas, kad nepaklūstantiems šiai taisyklei gali grėsti sankcijos.
Galvos skausmai dėl Izraelio ir saugumo
Nors Bulgarija, Moldova ir Rumunija grįžta į „Eurovizijos“ sceną, Islandija, Airija, Nyderlandai, Slovėnija ir Ispanija šiemet boikotuos konkursą protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą.
Daugiau nei 1 tūkst. menininkų taip pat paragino skelbti boikotą. Tokias nuotaikas dar labiau paskatino 2025-ųjų konkurse vykdyta intensyvi Izraelio vyriausybės finansuota reklaminė kampanija, padėjusi šaliai laimėti žiūrovų balsavimą finale.
Protestuotojai planuoja burtis prie renginio vietos ir pasisakyti prieš karą Gazos Ruože, kur Izraelis pradėjo karinį puolimą atsakydamas į 2023 metų spalio 7 dienos grupuotės „Hamas“ išpuolį jo teritorijoje.
Tarp dešimčių protestuotojų, praėjusį mėnesį susirinkusių į mitingą Vienoje, 67 metų Ernstas Wolrabas (Ernstas Volrabas) AFP sakė nesutinkantis, kad Izraelio vyriausybei būtų suteikta ši „tarptautinė platforma“ jos veiksmams „įteisinti“.
Su AFP kalbėjęs Vienos policijos vadovo pavaduotojas Dieteris Csefanas (Dyteris Cefanas) „Eurovizijos“ rengimą pavadino „sudėtingu iššūkiu“, policijai ruošiantis saugoti delegacijas ir visame mieste vyksiančias šventes.
Austrija, 9,2 mln. gyventojų turinti Vidurio Europos šalis, jau rengė šį konkursą prieš 11 metų, tačiau nuo to laiko pasaulinė situacija pasikeitė, pridūrė D. Csefanas, taip pat atkreipęs dėmesį į didėjančią kibernetinių atakų riziką.
Jis teigė, kad Austrija glaudžiai bendradarbiauja su FTB, siekdama užkirsti kelią bet kokioms kibernetinėms grėsmėms.
Jis pridūrė, kad Vienos policija turi „patirties organizuojant didelius renginius“ – Austrijos sostinėje, kurioje įsikūrusios kelios tarptautinės organizacijos, vyksta daug konferencijų.
2024 metais amerikiečių žvaigždė Taylor Swift (Teilor Svift) atšaukė savo koncertus Austrijoje po to, kai padedant JAV žvalgybai buvo užkirstas kelias teroro išpuoliui.
Ruošiantis „Eurovizijai“, pareigūnai atidžiai patikrino apie 16 tūkst. darbuotojų profilius, o į renginio vietą, „Stadthalle“ areną, atgabenta įranga buvo kruopščiai nuskenuota.
