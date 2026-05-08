Britų atlikėjai Bonnie Tyler Portugalijoje atlikta skubi operacija

„Operacija praėjo gerai, ji sveiksta“, – teigiama įraše. Gerbėjai ir artimieji sunerimę dėl žinios apie B. Tyler sveikatą ir linki jai visiškai ir greitai pasveikti.
„Total Eclipse of the Heart“ atlikėjai ligoninėje atlikta žarnyno operacija, pranešė Portugalijos laikraščiai „Correio da Manhã“ ir „Diário de Notícias“, remdamiesi ligoninės šaltiniais. Iš Velso kilusiai atlikėjai, kuri jau kelerius metus gyvena Algarvėje, po kelias dienas trukusių skausmų buvo diagnozuota žarnyno perforacija.
Po operacijos dainininkė perkelta į ligoninės palatą. Pranešama, kad jos būklė stabili, tačiau jai reikalinga nuolatinė medicininė priežiūra.
B. Tyler žinoma dėl savo charakteringo prikimusio balso. Ypač aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose ji atliko daugybę hitais tapusių dainų, įskaitant „It’s a Heartache“ ir „Total Eclipse of the Heart“.
