Buvę pilotai: žvaigždės, skrendančios į Kanus privačiais lėktuvais, elgiasi nepadoriai

„Turtingi ir garsūs žmonės, deginantys kurą, kurio dabar trūksta, kad patektų į kino festivalį, elgiasi ne tik nejautriai, bet ir nepadoriai“, – sakė buvęs bendrovės „Air France“ pilotas Anthony Viaux, vienas iš kelių, pasirašiusių šį raginimą.
Karui Artimuosiuose Rytuose sukėlus pasaulinę kuro krizę, aplinkosaugos grupės T&E („Transportas ir aplinka“) atliktas tyrimas parodė, kad praėjusiais metais į didžiausią pasaulyje kino festivalį garsenybės ir Holivudo kompanijų vadovai atskrido 750 privačių lėktuvų skrydžių.
„Tiek kuro užtektų 14 tūkst. keleivių nuskristi iš Paryžiaus į Atėnus“, – ketvirtadienį AFP sakė grupės aviacijos vadovas Jerome‘as du Boucher.
Buvusi privataus lėktuvo pilotė Katie Thompson sakė, kad žvaigždės turėtų pasekti serialo „Narkotikų prekeiviai“ aktoriaus Pedro Pascalio pavyzdžiu ir į Kanus skristi ekonomine klase.
„Pernai Pedro Pascalis į Kanus skrido ekonomine klase. Nėra jokios priežasties, kodėl kiti negalėtų padaryti to paties arba, jei įmanoma, važiuoti traukiniu“, – sakė ji.
J. De Boucher sakė, kad grupė T&E vykdo lobistinę veiklą, siekdama, kad Europos vyriausybės uždraustų skrydžius privačiais lėktuvais.
„Klimato kaitos ir naftos krizių kontekste atrodo visiškai akivaizdu, kad šis žibalas turėtų būti paliktas svarbesnėms reikmėms tuo metu, kai susiduriame su degalų trūkumu“, – sakė jis.
Nemoka anglies dioksido mokesčių
T&E teigia, kad du trečdaliai privačių lėktuvų pagal dabartines ES taisykles yra atleisti nuo anglies dioksido mokesčių, baiminantis prezidento Donaldo Trumpo administracijos atsakomųjų veiksmų, jei prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema (ETS) būtų išplėsta, kad apimtų ir amerikiečius.
Grupės teigimu, eiliniai bloko oro linijų keleiviai turi mokėti šiuos mokesčius, o itin turtingi asmenys jų išvengia.
„ES turi pašalinti spragas ir užtikrinti, kad ateityje visiems privatiems reaktyviniams lėktuvams ir tarptautiniams skrydžiams (už ES ribų) būtų taikomi anglies dioksido mokesčiai“, – sakė pilotas veteranas A. Viaux. – ES politikai neturėtų leisti Trumpo administracijai diktuoti taisyklių.“
Net kai kurie milijonieriai ragina imtis pokyčių. Investuotoja Julia Davies, viena iš organizacijos „Patriotic Millionaires UK“ įkūrėjų, sakė, kad „privatūs lėktuvai yra prabanga, kurią gali sau leisti tik nedaugelis pačių turtingiausiųjų, tačiau daugumai šių skrydžių vis dar netaikomi degalų ar anglies dioksido mokesčiai, t. y. mokesčiai, kuriuos dauguma žmonių moka kiekvieną dieną keliaudami į darbą“.
Viso pasaulio šalys susidūrė su degalų normavimo poreikiu, nes Iranas jau ketvirtą mėnesį po JAV ir Izraelio sukelto karo laiko uždaręs Hormuzo sąsiaurį.
Vien Prancūzijoje jau atšaukta daugiau kaip 500 skrydžių, sakė J. du Boucher, o Vokietijoje vasaros atostogų laikotarpiu sutrikimai gali paliesti iki 20 mln. keleivių.
„Ši naftos krizė – tai galimybė iškelti klausimą dėl privačių lėktuvų naudojimo“, – sakė jis.
Pasak J. du Boucher, T&E atliktas tyrimas parodė, jog jei visi, kurie į Kanų kino festivalį vyksta privačiais lėktuvais, skristų komerciniais reisais, festivalis galėtų 40 proc. įvykdyti 2030 m. numatytą CO2 emisijų mažinimo tikslą.
AFP paprašė Kanų kino festivalio komentarų.
