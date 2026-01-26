 Buvęs modelis Margarita Švėgždaitė: turėdama dukrą nuo šios profesijos stengčiausi atkalbėti

Buvęs modelis Margarita Švėgždaitė: turėdama dukrą nuo šios profesijos stengčiausi atkalbėti

2026-01-26 14:00
Pranešimas spaudai

„Jeigu turėčiau dukrą, bandyčiau ją atkalbėti nuo modelio darbo. Turi būti pakankamai stiprus, kad nebūtų baisu kasdien gauti „ne“, kasdien bandyti save ir kažką daryti, net kai nieko neišeina. Kai keturiolikos metų atvažiavusi mergina gauna pirmą darbą už dešimt tūkstančių dolerių, kaip viskas turi susidėlioti, kad ji negalvotų, jog tai – normalus dalykas, kasdienybė. Už tokį atlyginimą įprastame pasaulyje tenka dirbti ne mėnesį ir ne du. Mano nuomone, modelio darbas kenkia, nepadeda psichikai“, – taip šį pirmadienio vakarą LNK laidoje „Nuo... Iki...“ prabils Paryžiuje gyvenanti buvusi manekenė, 47-erių Margarita Švėgždaitė-Taieb.

Modelio karjerą lietuvė baigė kiek daugiau nei prieš dešimtmetį, bet karčią jos pradžią daugelio jaunų merginų idealizuojamame madų pasaulyje prisimena iki šiol. Margarita – vienas pirmųjų ir sėkmingiausių Lietuvos modelių, todėl stebina netikėtas jos prisipažinimas apie iki šiol kartais jaučiamą nepasitikėjimą savimi. 

„Tai šleifas nuo mokyklos laikų“, – sakys ji. 

Margaritos ūgis 1,86 metro – ji buvo aukščiausia klasėje, o tai populiarumo nepridėjo.

Daugiau nei prieš dešimtmetį lietuviškoje spaudoje netrūko pasaulyje išgarsėjusių modelių pasakojimų apie keliones, darbą su garsiais mados dizaineriais, fotografais ir dešimtis, netgi šimtus tūkstančių eurų siekiančius honorarus. Tuomet kone kas antra mergaitė svajodavo tapti modeliu, tačiau Margarita apie šį darbą pasakoja negalvojusi. Į pirmą atranką vos 15-os ją atvedė mama, norėdama parodyti, kad jos ūgis ir lieknumas gali būti privalumas, o ne trūkumas.

Ką jai teko išgyventi atvykus dirbti į vieną iš mados sostinių tituluojamą Paryžių? Kaip ji susipažino su vyru tapusiu garsiu verslininku ir aktoriumi Herve? Ir už ką iki šiol dėkoja savo mamai? Tai – šį pirmadienio vakarą gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“, 20 val., per LNK.

Šiame straipsnyje:
Margarita Švėgždaitė-Taieb
modelis
dukra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų