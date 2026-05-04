Džiugios žinios iš karališkųjų rūmų: princesė laukiasi vaikelio

Šeimos džiaugsmas ir jautri nuotrauka
Pora jau augina du sūnus: penkerių metų Augustą ir dvejų metų Ernestą. Pasak pranešimo, broliai labai džiaugiasi būsimu šeimos nariu. 36-erių metų princesė šia žinia pasidalino ir savo „Instagram“ paskyroje, paviešindama nuotrauką, kurioje jos sūnūs laiko kūdikio ultragarso nuotrauką.
„Baby Brooksbank pasirodys 2026-aisiais!“ – rašė princesė po nuotrauka.
Kūdikis pasaulį turėtų išvysti jau šią vasarą. Ši džiugi žinia sutapo su J. Brooksbanko asmenine švente – praėjusį sekmadienį jis atšventė savo 40-ąjį gimtadienį.
Vieta sosto eilėje ir statusas
Būsimas naujagimis užims 15-ąją vietą eilėje į sostą, taip viena pozicija žemyn pastumdamas savo dėdę, Edinburgo hercogą princą Edwardą. Kaip ir vyresnieji broliai, kūdikis neturės Jo Karališkosios Didenybės (HRH) titulo.
Tai bus penktasis anūkas princesės tėvui Andrew Mountbattenui-Windsorui. Primename, kad praėjusiais metais karalius Karolis III atėmė iš jo karališkuosius titulus bei garbės vardus po to, kai iškilo naujų detalių apie jo ryšius su nuteistu pedofilu Jeffrey Epsteinu. Nors Andrew pavardė minima JAV Teisingumo departamento dokumentuose, jis neigia padaręs bet kokius nusižengimus.
Gyvenimas tarp Portugalijos ir Londono
Princesė Eugenie ir Jackas Brooksbankas susituokė 2018 m. spalį. Nors Eugenie išlaikė savo titulą, ji nėra dirbanti karališkosios šeimos narė. Princesė eina direktorės pareigas meno galerijoje „Hauser & Wirth“, o jos vyras dirba svetingumo ir rinkodaros srityse. Šiuo metu šeima savo gyvenimą dalina tarp Portugalijos ir „Ivy Cottage“ rezidencijos Kensingtono rūmų teritorijoje.
