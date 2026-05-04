 Džiugios žinios iš karališkųjų rūmų: princesė laukiasi vaikelio

Džiugios žinios iš karališkųjų rūmų: princesė laukiasi vaikelio

2026-05-04 15:57
Parengė Brigita Juodelytė

Bekingemo rūmai oficialiai pranešė džiugią naujieną – princesė Eugenie ir jos vyras Jackas Brooksbankas laukiasi trečiojo vaiko, skelbia BBC. „Jo Didenybė Karalius buvo informuotas ir džiaugiasi šiomis naujienomis“, – teigiama oficialiame rūmų pranešime socialiniuose tinkluose.

Šeimos džiaugsmas ir jautri nuotrauka 

Pora jau augina du sūnus: penkerių metų Augustą ir dvejų metų Ernestą. Pasak pranešimo, broliai labai džiaugiasi būsimu šeimos nariu. 36-erių metų princesė šia žinia pasidalino ir savo „Instagram“ paskyroje, paviešindama nuotrauką, kurioje jos sūnūs laiko kūdikio ultragarso nuotrauką.

„Baby Brooksbank pasirodys 2026-aisiais!“ – rašė princesė po nuotrauka. 

Kūdikis pasaulį turėtų išvysti jau šią vasarą. Ši džiugi žinia sutapo su J. Brooksbanko asmenine švente – praėjusį sekmadienį jis atšventė savo 40-ąjį gimtadienį.

Jackas Brooksbankas ir princesė Eugenie
Jackas Brooksbankas ir princesė Eugenie / Scanpix nuotr.

Vieta sosto eilėje ir statusas 

Būsimas naujagimis užims 15-ąją vietą eilėje į sostą, taip viena pozicija žemyn pastumdamas savo dėdę, Edinburgo hercogą princą Edwardą. Kaip ir vyresnieji broliai, kūdikis neturės Jo Karališkosios Didenybės (HRH) titulo.

Tai bus penktasis anūkas princesės tėvui Andrew Mountbattenui-Windsorui. Primename, kad praėjusiais metais karalius Karolis III atėmė iš jo karališkuosius titulus bei garbės vardus po to, kai iškilo naujų detalių apie jo ryšius su nuteistu pedofilu Jeffrey Epsteinu. Nors Andrew pavardė minima JAV Teisingumo departamento dokumentuose, jis neigia padaręs bet kokius nusižengimus.

Jackas Brooksbankas ir princesė Eugenie
Jackas Brooksbankas ir princesė Eugenie / Scanpix nuotr.

Gyvenimas tarp Portugalijos ir Londono 

Princesė Eugenie ir Jackas Brooksbankas susituokė 2018 m. spalį. Nors Eugenie išlaikė savo titulą, ji nėra dirbanti karališkosios šeimos narė. Princesė eina direktorės pareigas meno galerijoje „Hauser & Wirth“, o jos vyras dirba svetingumo ir rinkodaros srityse. Šiuo metu šeima savo gyvenimą dalina tarp Portugalijos ir „Ivy Cottage“ rezidencijos Kensingtono rūmų teritorijoje.

Šiame straipsnyje:
princesė Eugenie
Jack Brooksbank
karališkoji šeima
nėštumas
Bekingemo rūmai
karalius Karolis III

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų