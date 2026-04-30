Garsus atlikėjas įtariamas 14-metės nužudymu: aiškėja žiauraus nusikaltimo detalės

Manoma, kad paauglė buvo nužudyta 2025 m. balandžio 23 d. Dieną prieš tarp jųdviejų kilo ginčas, kurio metu 14-metė esą grasino sugriauti d4vd gyvenimą ir karjerą, atskleisdama jų santykius, teigiama Los Andželo apygardos prokuratūros dokumentuose, rašo CNN.
Grasino paviešinti santykius
C. Rivas-Hernandez palaikai buvo rasti Los Andžele, „Tesla“ automobilio bagažinėje, 2025 m. rugsėjo 8 d. praėjus dienai po jos 15-ojo gimtadienio.
Šeima ir draugai kelis kartus pranešė apie jos dingimą. Paskutinį kartą Celestė buvo matyta 2025 m. balandį, kai vyko į atlikėjo namus.
Naktį prieš tai, kai, pasak valdžios institucijų, Celestė greičiausiai buvo nužudyta, pora ilgai ginčijosi. Žinutės telefone atskleidė, kad paauglė pavyduliavo dėl d4dv santykių su kitomis moterimis.
„Ji labai supyko ir grasino atskleisti pakenkti galinčią informaciją apie savo santykius su kaltinamuoju, kad nutrauktų jo karjerą ir sugriautų gyvenimą“, – teigė prokurorai, pažymėdami, kad jo pirmasis studijinis albumas buvo išleistas vos po kelių dienų – balandžio 25 d. – po siaubingo nusikaltimo.
Teismo dokumentuose teigiama, kad balandžio 23 d. dainininkas užsakė pavežėjo „Uber“ automobilį, kad paimtų Celestę iš jos namų ir atvežtų į jo namus Holivude.
Kiek vėliau tą patį vakarą d4vd išsiuntė Celestei žinutę, kurią prokurorai apibūdino kaip iš anksto suplanuoto plano nuslėpti žmogžudystę dalį. Mergina tuo metu jau buvo mirusi.
Pirko grandininius pjūklus, lavonmaišį
Įtariama, kad d4vd nužudė 14-metę C. Rivas-Hernandez kelis kartus dūręs jai peiliu, o tada savo garaže grandininiais pjūklais supjaustė jos kūną, rašo „AP News“. Teigiama, kad atlikėjas stebėjo, kaip ji kraujavo ir nesiėmė jokių veiksmų, kad bandytų išgelbėti jos gyvybę.
Anot prokurorų, d4vd internetu nusipirko du grandininius pjūklus, įsigijo lavonmaišį bei skalbinių maišus. Jos DNR buvo rasta jo garaže.
Teigiama, kad d4vd taip pat amputavo jos kairės rankos bevardį ir mažąjį pirštus, nes ant vieno iš jų buvo ištatuiruotas jo vardas. Merginos pirštai taip ir nebuvo rasti.
Prokurorai teigia, kad jis laikė jos kūną savo „Tesla“ automobilyje ir melavo draugams bei verslo partneriams, kurie klausinėjo apie kvapą.
D. A. Burke'as buvo sulaikytas anksčiau šį mėnesį ir kaltės nepripažino.
Pažintis ir santykiai
Anot tyrėjų, pora lytiškai santykiauti pradėjo, kai aukai buvo 13, o jam – 18 metų. Tyrėjai mano, jog jiedu susipažino, kai Celestei tebuvo 11 metų.
Celeste tėvai apie dukros dingimą pranešė 2024 m. vasarį. Pareigūnai tada susisiekė su d4vd, kuris jiems pasakė, kad su ja esą buvo susitikęs tik kartą ir nežinojo jos amžiaus.
Kai paauglė tą vasarį grįžo namo, tėvai atėmė iš jos mobilųjį telefoną. Prokurorų teigimu, tada kaltinamasis sumokėjo Celestės bendraklasei 1 tūkst. dolerių, kad ši jai duotų telefoną.
Teismo dokumente teigiama, kad Celeste ir d4vd 2024-aisiais praleido daug laiko kartu. Pora, tariamai, susirašinėjimuose aptarė seksą, nėštumą, abortus ir skubiosios kontracepcijos priemones.
D4vd išgarsėjo „TikTok“ su tokiais hitais kaip „Romantic Homicide“ ir „Here With me“. Kai policija aptiko kūną jo „Tesla“ automobilyje, atlikėjas buvo gastrolėse. Jo pasaulinis turas galiausiai buvo atšauktas, o žvaigždė iš esmės pasitraukė iš viešojo gyvenimo.
Anot BBC, jo telefone ir „iCloud“ paskyroje taip pat buvo rastas didelis kiekis vaikų seksualinės prievartos nuotraukų, teigė prokurorai.
