Gediminas Jaunius: didžiausia mano stiprybė – optimizmas

Apie šio išskirtinio projekto gimimą, kūrybinius iššūkius, formatą kalbamės su jo bendraautoriumi, kūrybos namų „Elitaz“ vyriausiuoju prodiuseriu Gediminu Jauniumi.

– „Elitaz“ darbų sąraše – ir dvylika kultinio muzikinio konkurso „Lietuvos balsas“ sezonų. Suteikėte sceną talentingiems Lietuvos dainininkams, o dabar atėjo laikas ją atverti ir muzikos kūrėjams?

– Šis projektas, galima sakyti, yra logiška tos pačios veiklos, kurią vykdome jau daugybę metų kurdami „Lietuvos balsą“, tąsa. Tik „Lietuvos balsas“ orientuojasi į dainavimo meną, o „Naujo hito“ šou skirtas labiau muzikos kūrėjams. Ta pati muzikos mylėtojų erdvė, tik „Naujame hite“ ji truputėlį platesnė. Čia gali dalyvauti ir dainuojantys, ir grojantys, ir netgi tie, kurie neturi muzikinio išsilavinimo, bet kuria muziką kompiuteriniais įrenginiais.

Galima sakyti, kad turime dvejopą tikslą. Pirma, dalyviams suteikti TV platformą, kad jie pristatytų savo kūrybingumą. Antra – norime žiūrovams parodyti įdomų ir įtraukiantį projektą, kuriame jie ne tik klausytųsi ir vertintų naujas dainas, bet ir susipažintų su kūrybos procesu. Laidoje dalyvaus patyrę muzikos prodiuseriai, kurie kartu su projekto dalyviais tobulins jų pateiktus kūrinius, siekdami rasti tą vieną vienintelį hitą.

– Trumpai tariant, ieškosite dainų dainos?

– Taip. Todėl vertinsime ir melodiją, ir tekstą, ir harmoniją, ir aranžuotę. Renkant hitų hitą viskas bus labai svarbu.

Čia gali dalyvauti tie, kurie jau yra sukūrę vieną ar kitą kūrinį, bet taip pat dalyviai gali ateiti tik su melodija ir tekstu – dar neištobulintais, kurie vėliau, projekto metu, į procesą įsijungus prodiuseriams, virstų puikiais kūriniais, o gal net hitais.

– Ar daug dalyvių anketų jau turite? Gal šiame projekte bus ir gerai mums žinomų vardų ir veidų?

– Startavome su šiokiu tokiu nerimu, o labiau – su klausimu, kiek atsiras norinčiųjų pademonstruoti savo kūrybą viešai. Džiugu, kad iki šios dienos jau turime per 100 užsiregistravusių dalyvių.

Pirmosios atrankos numatytos rugpjūčio pradžioje. Tuomet susitiksime su visais dalyviais ir atsirinksime tuos, kurie dalyvaus projekto filmavimuose. Beje, šiuo metu dar vyksta registracija – vis dar laukiame ir susiformavusių kūrėjų, ir žinomų dainininkų, ir visiškai pradedančiųjų.

Ar bus garsių vardų? Nepykite, kol kas neišduosiu, nes viskas dar procese.

– Pagrindinis projekto prizas – 20 tūkst. eurų. Sakyčiau, nemaža paskata įsijungti kompiuterį ir užpildyti dalyvio anketą.

– Piniginė suma – ne vienintelė motyvacija. Kas dar? Užmegzti ryšiai su muzikos profesionalais, išlavinti nauji įgūdžiai, sužinotos paslaptys, kaip gimsta tikrieji hitai. Aš manau, kad tokie argumentai turėtų būti ganėtinai stiprūs svarstantiems dalyvauti ar ne.

Kaip jau minėjau, dvi prodiuserių komandos rinksis jiems patikusius kandidatus, su kuriais toliau dirbs, tobulins jų dainas, sieks žiūrovų dėmesio.

Maža to, visą šį procesą vertins radijo ekspertai – atstovai iš „M-1“, „Radiocentro“, „Lietaus“ ir „Relax FM“. Keturios lyderiaujančios radijo stotys klausysis ir svarstys, kokį potencialą „Naujo hito“ dalyvių siūlomi kūriniai turėtų jų radijo stotyse arba ko galbūt dar trūksta iki hitų hito versijos.

Žodžiu, studijoje susitiks daug skirtingų kompetencijų žmonių – nuo jau minėtų radijo ekspertų iki muzikos prodiuserių, muzikos kūrėjų (dalyvių), studijoje sėdinčių ir balsuojančių už savo favoritus žmonių.

Norime, kad laida atrodytų kaip geras vakarėlis, kur žmonės, patogiai susėdę prie staliukų, mėgaujasi ne tik gera muzika, pokalbiais, bet ir balsavimo teise. Būtent žiūrovai studijoje nuspręs, kurie laidos dalyviai turi šansą rinktis prodiuserius tolesniam bendradarbiavimui.

Studijos žiūvovu gali tapti kiekvienas. Vienintelis dalykas, kurio prašysime, nešališkumas. Norėsime garantijos, kad žiūrovas studijoje nėra susijęs su kuriuo nors iš laidos dalyvių.

– Vedėjo poziciją šiame šou atidavėte vienam profesionaliausių televizijos vedėjų Rolandui Mackevičiui. Ar daug vargote, kol jį prikalbinote?

– Iš tiesų laimėjome tikrą mūšį, kad jis būtų pas mus. Labai tuo džiaugiuosi. Rolandas – labai talentingas žmogus, be galo tinkantis muzikiniams projektams, turintis gerą humoro jausmą. Be to, jam irgi labai patiko projekto idėja.

– Kokia bus Jūsų, kaip vyriausiojo prodiuserio, atsakomybė „Naujo hito“ projekte?

– Turėsiu pasirūpinti, kad dalyviams viskas būtų sklandu, o žiūrovams – įdomu.

Pagrindinis mano uždavinys – kad projektas atrastų bent vieną naują kūrinį, kuris nuskambėtų plačiai per Lietuvą ir apie kurį jau po metų galėtume kalbėti kaip apie tikrą hitą. Tikiuosi, kad tokių kūrinių rasime ne vieną ir kad šis naujas šou bus tokios pat sielos ir kokybės, kaip ir „Lietuvos balsas“, tik kalbantis ne apie balsą, bet apie kūrėjus.

– Kokie pagrindiniai iššūkiai kilo kuriant „Naują hitą“?

– Tokie patys, kurie iškyla kuriant kiekvieną naują produktą.

Visų pirma, reikia įrengti gražią, jaukią ir akiai mielą studiją – ties tuo dabar darbuojamės.

Antra – pritraukti į šou įdomių dalyvių. Juk jei bus įdomūs dalyviai, įdomi bus ir pati laida.

Trečia – suderinti vasaros malonumus su intensyviu kūrybos namų „Elitaz“ darbo grafiku. Vasara daugeliui iš jūsų yra atostogos, paplūdimys, Palanga, jūra, kelionės, o mums – pasiraitotos rankovės ir daug darbo.

Juokaujame, kad yra statybininkų įdegis ir prodiuserių įdegis. Pastarasis, beje, dar trumpesnis (juokiasi).

– Teigiate, kad šis projektas dar labiau išjudins kūrybinį alsavimą lietuviškos muzikos rinkoje. Ar manote, kad jis nepakankamai gyvybingas?

– Aš taip nesakiau. Mes tikrai neateiname gelbėti muzikos industrijos. Sakau, kad tikimės duoti kūrėjams gerą postūmį, tikimės rasti naujų veidų, vardų.

Tai vieta susitikti kūrybingiems žmonėms ir dirbti kartu. Tuomet užsimezga nauji ryšiai, kurie dažnai tęsiasi net ir projektui pasibaigus. Žmonės mokosi vieni iš kitų, dalyviai randa savo auditorijas ir pan. Mes suteikiame galimybę tiems, kurie turi talentą, bet nežino, kaip jį realizuoti.

– Kaip vertinate dabartinę Lietuvos muzikos kūrėjų situaciją? Ar mūsų rinka palanki naujiems hitams?

– Manau, kad tikrai palanki. Džiaugiuosi, kad LNK televizija muzikos srityje veikia jau daugybę metų. „Naujo hito“ atsiradimas yra tarsi nuoseklus žingsnis po „Lietuvos balso“, galvojant, kaip suteikti platesnę erdvę tiems kūrėjams, kurie dar neprasibrovė į lyderių pusę.

Kita vertus, pažiūrėkite, kokio masto koncertai vyksta Lietuvoje! Mes jau kritikuojame užsienio žvaigždes, sakydami, kad jų šou – nepakankami, palyginti su mūsų, lietuvių. Argi tai ne puiku?

Vien Jessica Shy su savo muzika ir koncertais yra puikus tos gerėjančios situacijos pavyzdys. Arba Vaidas Baumila, Justinas Jarutis ir kiti.

Kur slypi šių atlikėjų fenomenas? Kūryboje! Jų sukurtos dainos atrado kelią į žiūrovų širdis, ausis ir dėl to žmonės nori jų klausytis, eina į jų koncertus. O kai yra tiek daug klausytojų, tai ir rengėjai gali pastatyti didesnę ir geresnę sceną, sukurti įsimintinesnį reginį. Būtent TAI ir yra kultūra! Tautos dvasios pakėlimas, kuris prasideda nuo muzikinio kodo – teksto ir melodijos – kuris mums kažkodėl pasidaro labai artimas ir mes norime jį dainuoti kartu.

– Sakoma, kad auksas ir pelenuose žiba. Ar žiūrovai matys pirmuosius dalyvių bandymus, kurie, tikėtina, nebus labai tobuli?

– Pirmose laidose žiūrovai matys tokias dainas, kokias atsinešė kūrėjai. Vieni atliks jas patys, kiti galbūt atneš jau suprodiusuotą versiją, kažkas į pagalbą pasikvies kolegų, kad jų dainą pagrotų ar padainuotų. Prodiuseriai klausysis ir spręs, kurie iš girdimų kūrinių turi potencialo virsti geresnėmis savo versijomis.

Antrame etape žiūrovai matys dalyvių bendradarbiavimą su profesionalais, galės įvertinti suprodiusuotą rezultatą ir gautą pokytį.

Trečiame etape stebėsime, kaip išpuoselėtos dainos pateikiamos surežisuotos ir jau tinkamos scenai.

Galiausiai – pusfinaliai ir finalas, jo metu visa Lietuva balsuos už dainą, kuri atrodys verta „Naujo hito“ vardo.

– 1999-ųjų gegužę surengėte krikščioniškos muzikos festivalį Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje ir tai buvo pirmasis Jūsų, kaip renginių organizatoriaus, blynas, kuris anaiptol neprisvilo. Bet kaipgi su muzikos kūrimu – ar pats kada nors svajojote tai daryti, o gal net ir darėte?

– Savęs labai dideliu muzikantu nevadinu, bet, tiesą sakant, vienintelis diplomas, kurį turiu, yra iš Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos. Ten baigiau saksofono specialybę. Šiek tiek moku groti gitara, fortepijonu. Esu ir pats sukūręs keletą dainų, bet šiame projekte jų nesiūlysiu (juokiasi).

Kūrybinis procesas man nėra tolimas, bet šiuo metu mano darbas – kurti renginius, tad savo kūrybingumą atskleidžiu kitaip.

„Elitaz“ komandoje yra daug žmonių, baigusių muzikos akademijas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje – muzikuojančių ir prodiusuojančių. Todėl manau, kad vaizdo menas nuo garso meno nėra labai toli.

– Esate daugelio muzikinių renginių prodiuseris. Ar pats mėgstate vykti į užsienio atlikėjų koncertus?

– Taip, labai mėgstu. Nesu dažnas koncertinis turistas, bet kai galiu suderinti darbus su pramogomis – visada tai darau. O kartais skrendu į koncertą ir specialiai.

Prieš keletą metų buvau Majamyje JAV muzikos atlikėjos Beyonce koncerte. Amerikoje klausytis Beyonce yra nuostabus jausmas, nes visi moka jos dainas, dainuoja kartu. Atrodė, lyg pusė arenos vien beyoncių susirinkusi – tokiais gerais balsais visi traukė.

Viešėdamas Floridoje lankiausi Justino Timberlakeʼo koncerte. Kauno stadione matėme paprastenį variantą, o ten jau buvo aukšto lygio brangus šou.

Nereikia skristi į Ameriką – pažiūrėkite į Jessicos Shy pasirodymus, kurie sutraukia tūkstančius. Į paskutinį jos koncertą neturėjau galimybės nueiti, bet iš žmonių atsiliepimų supratau, kad buvo geras šou. Muzika, vaizdas, šokis, atmosfera – viskas aukščiausio lygio.

– Prisipažinote, kad prodiuseriai vasaromis dirba. Tai pats dar neatostogavote?

– Dar ne. Laukiame rudens, kada paleisime savo laidas, o tuomet žiūrėsime, ar jos patinka žiūrovams, kokie jų reitingai. Žodžiu, ruduo – premjerų metas. Tik paskui atostogos.

Man asmeniškai laisvesnis būna spalis, kuomet mąstau, kur čia atsikvėpti. Šiam spaliui turiu numatęs išvyką į Kanus. Ten vyksta tarptautinė televizijos industrijos mugė, į kurią suskrenda viso pasaulio transliuotojai, kūrėjai, vyksta įdomių konferencijų.

Po Kanų vyksiu pailsėti į Ispaniją pas draugus, bet pagrindinės atostogos manęs laukia per Kalėdas. Jau trečius metus su „Elitaz“ komanda esame sutarę, kad sunkiai plušame iki gruodžio vidurio, o tada uždarome biurą dviem savaitėms ir atostogaujame.

Sausio mėnesį tradiciškai turėsiu sporto stovyklą Tenerifėje. Važinėsime dviračiais, eisime į kalnus, plaukiosime atviruose baseinuose. Lengvas sportas padeda išlaikyti žvalų protą ir sveiką kūną.

– Ar kartais leidžiate sau tiesiog nieko neveikti?

– Jei jau labai pervargstu, tuomet įsijungiu „Telia Play“ ir suku vieną po kito serialus. Vadinu tai persikrovimo šeštadieniais, bet taip pasitaiko, tiesą sakant, nedažnai.

– Kur ieškote įkvėpimo „Elitaz“ naujienoms – kelionėse, knygose, žmonėse? Beje, ar „Naujas hitas“ yra autorinis Jūsų projektas?

– „Naujas hitas“ – mūsų komandos kartu LNK televizija bendros kūrybos vaisius.

Kur semiuosi įkvėpimo? Visur. Ir jau minėtose konferencijose užsienyje, į kurias važiuoju dukart per metus. Vieną sykį į Kanus, kitą kartą į Londoną, kur keičiamės idėjomis, žiūrime, kokios pasaulinės tendencijos, rinkos galimybės, šalies poreikiai.

Man visos geriausios idėjos gimsta džiakuzi vonioje, kur sėdi be telefono, burbuliuoji ir tikrai paskui kažką gero priburbuliuoji.

Mėgstu sakyti, kad geriausia mūza yra terminas (deadlineʼas), o geriausi kūrybiniai dirgikliai – problemos, kurias turi kažkaip įveikti. Dar – muzika, knygos, kelionės. Visa tai susimala į vieną patirčių kokteilį – kūrybinį glotnutį, iš kurio paskui kažkas gero išeina.

– Ar turite mėgiamą mintį, šūkį, citatą, kuria vadovaujatės darbe ir gyvenime?

– Turiu. Gyvenk taip, kad per laidotuves ir organizatoriui būtų gaila (juokiasi).

– Kokią savo savybę laikote pačia didžiausia stiprybe?

– Gal optimizmą? Aš visada matau, kad stiklinė yra pusiau pilna. Jei lyginčiau save su varlėmis, kurios įkrito į pieno stiklinę, tai aš būčiau toji, kuri nepasidavė: tol plakė kojytėmis, kol iš pieno sumušė grietinę ir iššoko.

– Jei turėtumėte progą vienus metus gyventi bet kurioje pasaulio vietoje, kokią rinktumėtės ir kodėl?

– Taiklus klausimas. Aš turiu svajonę. Sulaukęs 50-dešimtmečio (o jis ne taip ir toli), noriu paimti metų pertrauką ir išvažiuoti į Romą studijuoti filosofijos savo malonumui. Tai būtų metai kitokio ritmo, galvojimo ne apie reikalus, o apie esminius gyvenimo dalykus. Ar ji kada nors išsipildys – nežinau.

– Apibendrinant, „Naujas hitas“ – tai...

– Geros nuotaikos, gero humoro ir geros muzikos kupinas vakaras, kuriame bus daug pažįstamų vardų ir veidų, kurie surėmę galvas ieškos geriausio naujo muzikos hito.

Laukite vakaro su daug naujos, šviežios muzikos ir, aišku, įdomiais žmonėmis. Tai bus projektas, kokio Lietuvoje dar tikrai nebuvo!