Holivudas pagerbia prieš 100 metų gimusią Marilyn Monroe

Istoriniame teatre „Chinese“, kur įamžinti M. Monroe ir jos kolegės 1953 metų filme „Džentelmenai renkasi blondines“ (Gentlemen Prefer Blondes) Jane Russell (Džein Rasel) rankų atspaudai, gerbėjai planuoja sudainuoti „Su gimimo diena“, atkartodami jos garsiąją jausmingą serenadą prezidentui Johnui F. Kennedy (Džonui F. Kenedžiui).
Šioje vietoje, kuri yra Holivudo aukso amžiaus simbolis ir populiari turistų traukos vieta, bus padėta šimtas rožių ir tortas.
Pagarbos atidavimas legendinei kino industrijos dukrai prasidėjo sekmadienį, kai Kino akademijos muziejus atidarė parodą „Marilyn Monroe: Holivudo ikona“ (Marilyn Monroe: Hollywood Icon), skirtą jos kino karjerai ir per anksti nutrūkusiam gyvenimui.
Po to, kai šeštajame dešimtmetyje tapo superžvaigžde, aktorė ir modelis 1962 metų rugpjūtį, būdama 36 metų, mirė nuo perdozavimo savo namuose Brentvude.
Visą mėnesį Kino akademijos muziejuje vyks specialūs jos gausios filmografijos seansai, įskaitant filmus „Asfalto džiunglės“ (The Asphalt Jungle, 1950), „Niagara“ (1953), „Septynerių metų krizė“ (The Seven Year Itch, 1955), „Džiaze tik merginos“ (Some Like It Hot, 1959) ir „Nevykėliai“ (The Misfits, 1961).
Iki kitų metų vasario veiksiančioje parodoje eksponuojami šimtai originalių daiktų. Kai kurie jų rodomi retai, pavyzdžiui, garsioji rožinė M. Monroe suknelė, kurią ji vilkėjo dainuodama „Deimantai – geriausi merginų draugai“ (Diamonds Are a Girl's Best Friend) filme „Džentelmenai renkasi blondines“.
Vėliau šią savaitę, birželio 4 dieną, aukcionų namai „Julien's Auctions“ per specialų išpardavimą „100 Marilyn metų“ (100 Years of Marilyn) parduos beveik 200 su M. Monroe susijusių daiktų.
Tarp šių daiktų – nepublikuotos nuotraukos, scenarijus su užrašais iš jos paskutinio, nebaigto kurti trumpametražio filmo „Kažkas turi pasiduoti“ (Something's Got to Give), asmeniniai daiktai, pavyzdžiui, ranka rašyti receptai bei jos „Elizabeth Arden“ lūpdažis.
Įvaizdžio kūrėja
1926 metų birželio 1 dieną Los Andžele gimusios M. Monroe vaikystė buvo nestabili, praleista vaikų namuose ir pas globėjus. Pirmą kartą ji ištekėjo būdama 16 metų.
Pirmą kartą su šou verslu ji susidūrė 1944-aisiais, dirbdama gamykloje, kai atvyko fotografas įamžinti moterų, dirbančių prie gamybos linijų Antrojo pasaulinio karo metais.
Netrukus po to į modelių pasaulį žengusi M. Monroe išsiskyrė su vyru ir priėmė istorinį sprendimą: iš rudaplaukės tapo platinine blondine.
Ji pasirašė savo pirmąją sutartį su „Fox“ ir iki 30 metų įsitvirtino kaip pasaulinė žvaigždė.
Užkulisiuose M. Monroe įkūrė savo prodiuserinę kompaniją, lankė prestižinę „Actors Studio“ Niujorke ir netgi metė iššūkį kino studijoms.
Šeštajame dešimtmetyje, turėdama sutartį su „20th Century Fox“, ji atsisakė vaidinti miuziklo „Mergina rožiniu triko“ (The Girl in Pink Tights) adaptacijoje, nes scenarijų laikė vidutinišku, o savo atlyginimą – tris kartus mažesnį nei kolegos Franko Sinatros – neteisingu.
Likus daugiau nei pusei amžiaus iki tol, kol judėjimas „#MeToo“ sudrebino pasaulinę pramogų industriją, M. Monroe pasmerkė Holivudo „vilkus“, medžiojančius moterų talentus.
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