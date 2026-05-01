Į „Euroviziją“ išlydėtas Lietuvos atstovas Lion Ceccah

Delfi.lt transliacijoje dainininkas sakė į Vienoje vyksiantį dainų konkursą išvykstantis šiek tiek peršalęs, bet žadėjo įveikti jį užklupusią ligą. Apie būsimą pasirodymą „Eurovizijos“ scenoje Lion Ceccah nedaugžodžiavo – tepasakė, kad jis bus fainas, todėl šitaip anksti Lietuvos delegacija ir išvyksta į Vieną.
„Iš aplinkos jaučiu tik palaikymą. Lietuvoje oras buvo blogas. Pykstu ant oro. Buvo minusinė temperatūra ir aš peršalau prieš pat išvažiavimą. Bet šiandien dainavau – visai gerai skambu“, – atviravo dainininkas.
Lietuvos atstovas sakė, kad nori greičiau pasirodyti „Eurovizijos“ scenoje ir neslėpė troškimo laimėti šį dainų konkursą.
Primename, kad Lion Ceccah 70-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje su emocingu kūriniu „Sólo quiero más“ pasirodys pirmajame pusfinalyje gegužės 12-ąją. Jame Lietuva varžysis dėl galimybės patekti į konkurso finalą gegužės 16 dieną.
(be temos)