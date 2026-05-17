Į Lietuvą iš „Eurovizijos“ sugrįžęs Lion Ceccah: dabar žinau, kaip veikia šis žaidimas

27-erių Dara – viena ryškiausių Bulgarijos žvaigždžių. Jai pirmą kartą pavyko „Eurovizijos“ trofėjų parvežti į Bulgariją.
Dainininkei, kurios pilnas vardas Darina Nikolaeva Yotova, pergalė nebuvo pranašaujama.
Prognozuota, kad rimtą iššūkį dalyviams mes australė Delta Goodrem, bet ši liko ketvirta.
„Niekas netikėjo, kad mes galime laimėti, kad „Bangaranga“ gali laimėti. Ši žiuri ir visos publikos meilė šįvakar atrodo kaip sapnas. Nežinau, ar sapnuoju, ar tai realybė? Pasakykite. Aš nežinau“, – džiaugėsi „Eurovizijos“ nugalėtoja.
„Bangaranga“ yra žodis, kuris aiškios reikšmės neturi, tačiau Dara aiškino, kad tai kaip burtažodis, kuris saugo nuo blogos energijos. Ši jos daina užbūrė tiek šalių komisijas, tiek žiūrovus. Be to, Darai daugiausiai balų skyrė tiek Lietuvos auditorija, tiek Lietuvos žiuri.
Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas
Dėl tokio milžiniško palaikymo apstulbę ir patys bulgarai.
„Niekada nesitikėjau, neįsivaizdavau, kad meilė Darai ir jos dainai bus tokia didžiulė visoje Europoje – ne tik iš žiuri, bet ir iš publikos. Tai tikrai stebuklinga akimirka“, – komentavo „Eurovizijos“ žiūrovė.
„Manau, mums tikrai reikėjo pergalės šiuo momentu, atsižvelgiant į viską, kas vyksta mūsų šalyje ir visame pasaulyje. Tikėkimės, kad tai pirmoji iš daugelio ateinančių pergalių“, – tvirtino bulgarė.
Antrą vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su prancūziška daina „Michelle“. Tiesa, atlikėjui teko ir protestai, nukreipti prieš Izraelio dalyvavimą.
„Mano nuomone, mes laimėjome. Antra vieta yra nuostabu, ypač atsižvelgiant į mūsų aplinkybes, įžeidimus ir viską, ką čia patyrėme – to buvo nemažai. Didžiuojuosi stovėdamas čia ir myliu jus visus, labai jums ačiū“, – kalbėjo jis.
Iš Vienos jau grįžo ir Lietuvos atstovas Lion Ceccah. Iš Baltijos šalių atstovų į finalą jis pateko vienintelis, bet jame užėmė 22-ą vietą iš 25-ių – tai silpniausias Lietuvos rezultatas nuo 2019 m.
„Kol kas aš noriu pailsėti nuo pasirodymo. Su šita daina esu daugiau nei pusę metų. Žmonės, supraskite, jog dalykai atsibosta. Man reikia kokių penkių dienų, kol grįšiu prie analizavimo, bet visiems labai ačiū“, – sakė Tomas Alenčikas.
Balsų Lietuvai davė dvi užsienio komisijos – Suomija skyrė aštuonis, o Italija – du. Tiesa, iš žiūrovų balsų skyrė tik latviai – jų buvo dvylika.
„Niekas nestebina – matome skonį“, – teigė atlikėjas.
Po pusfinalio Lietuvos atstovas užsiminė, kad finalui ruošia staigmeną – ten jis dainavo su nuriedėjusia ašara.
„Grįšiu laimėti. Čia buvo pasibandymas, pamačiau kokių reikia prieskonių ir kaip veikia šitas žaidimas“, – neslėpė atlikėjas.
Jau lygiai dvidešimt metų, kaip aukščiausiu Lietuvos pasiekimu išlieka šešta vieta.
