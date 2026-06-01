Įteiktos „Sidabrinės gervės“ – daugiausia jų atiteko Aistės Žegulytės, Vytauto Katkaus filmams

Ceremonijos metu iš viso išdalinti 22 apdovanojimai.
Žegulytės juosta „Dulkės, kaulai ir stebuklai“ paskelbta geriausiu dokumentiniu filmu. Taip pat pelnė apdovanojimus už geriausią kompozitoriaus darbą (Gediminas Jakubka), geriausią operatoriaus darbą (Vytautas Katkus) ir montažo režisūrą (Danielius Kokanauskis).
„Sidabrinę gervę“ už geriausią scenarijų atsiėmė scenaristų duetas – V. Katkus ir Marija Kavtaradzė – už filmą „Svečias“. V. Katkus taip pat pripažintas metų režisieriumi.
Jam už filmą „Svečias“ įteiktas ir pagrindinis – geriausio vaidybinio filmo nominacijos – apdovanojimas.
„Auksinė gervė“ už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino režisieriui Gyčiui Lukšui.
Geriausios aktorės ir geriausio aktoriaus apdovanojimus pelnė filme „Danka“ Danutės vaidmenį įkūnijusi Ula Liagaitė ir filme „Siena“ pagrindinį vaidmenį atlikęs Šarūnas Zenkevičius.
Apdovanojimas už geriausią antraplanį aktorės vaidmenį atiteko filmo „Siena“ aktorei Urtei Povilauskaitei, o geriausio antraplanio vaidmens aktoriumi tapo filme „Renovacija“ suvaidinęs ukrainietis Roman Lutskyi.
Žiūroviškiausiu filmu tapo režisieriaus Mariaus Rimkaus komedija „Šeima į gamtą“.
„Sidabrine gerve“ apdovanotas ir geriausiu trumpametražiu filmu pripažintas režisieriaus Rinaldo Tomaševičiaus filmas „Po fentanilio“.
Už geriausio grimo dailininko darbą filme „Badautojų namelis“ apdovanota Jurgita Globytė, geriausia kostiumų dailininke pripažinta šio filmo komandoje dirbusi Monika Vėbraitė. Geriausiu kino dailininku išrinktas Nerijus Narmontas, dirbęs filmo „Kinų jūra“ komandoje.
Metų geriausiu mažumos bendros gamybos filmu tapo režisieriaus Maciej J. Drygo ir prodiuserės Rasos Miškinytės filmas „Traukiniai“. Filmas taip pat apdovanotas už garso režisūrą (Saulius Urbanavičius).
Geriausiu animaciniu filmu išrinkta virtualios realybės patirtis „Pasaulių sutvėrimas“, kurią režisavo Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas.
„Sidabrinės gervės kiaušinis“ už geriausią studentų darbą atiteko juostai „Signalo kelias“ (rež. Eglė Razumaitė, prod. Lineta Lasiauskaitė, Plopsas, LMTA Nacionalinė kino mokykla).
Apdovanojimas už kino kultūros sklaidą atiteko Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekos vedėjai ir kino klubo vadovei Renatai Miškinienei.
Šių metų komisiją sudarė operatorius ir režisierius Linas Žiūra, prodiuserė Klementina Remeikaitė, režisierius Linas Mikuta, prodiuserė Giedrė Burokaitė, kino kritikė Rūta Oginskaitė, kompozitorius Linas Rimša, režisierius Gediminas Šiaulys, aktorė Gabija Jaraminaitė bei kino kritikė Neringa Kažukauskaitė.
Nacionalinius kino apdovanojimus „Sidabrinė gervė“ organizuoja asociacija AVAKA kartu su Lietuvos kino centru, jie rengiami nuo 2008 metų.
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