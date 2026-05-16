Jau šiandien Lion Ceccah pasirodys didžiajame „Eurovizijos“ dainų konkurso finale

34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 19 numeriu.
Iš viso šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso finale pasirodys 25 atlikėjai, už jų pasirodymus balsuos žiūrovai ir šalių komisijos.
Favoritais laimėti konkursą laikomi Suomijos atstovai Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas (Pitas Parkonenas) su daina „Liekinheitin“. Iki šiol vienintelį kartą ši Šiaurės Europos valstybė „Euroviziją“ laimėjo 2006 metais, kai pergalę nuskynė grupė „Lordi“.
Lion Ceccah, lažybininkų vertinimu, turi mažiau nei 1 proc. tikimybę laimėti pirmąją vietą, kiek geriau vertinami šansai papulti į geriausiųjų penkioliktuką – 30 procentų.
Lietuva vienintelė iš Baltijos šalių pateko į konkurso finalą, jame taip pat pasirodys kaimyninės Lenkijos atstovė Alicja su kūriniu „Pray“.
Finale be pusfinalio barjerą įveikusių šalių taip pat dalyvauja Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija.
Konkurse šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Slovėnija, Islandija bei Nyderlandai.
Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, taip protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos Ruože.
Ispanijos, Airijos ir Slovėnijos visuomeniniai transliuotojai pranešė, kad iš viso šiemet netransliuos „Eurovizijos“, tuo metu Nyderlanduose ir Islandijoje konkursas bus rodomas.
Kaip rašė BNS, pernai Šveicarijoje, Bazelyje, vykusioje „Eurovizijoje“ Lietuvos atstovai grupė „Katarsis“ su daina „Tavo akys“ užėmė 16-ą vietą, dainų konkursą laimėjo Austrijos dainininkas JJ su daina „Wasted Love“.
Lietuva pirmą kartą „Eurovizijoje“ dalyvavo 1994 metais, kai Ovidijus Vyšniauskas su daina „Lopšinė mylimai“ užėmė paskutinę vietą, surinkęs nulį balų. Aukščiausias Lietuvos pasiekimas – šeštoji vieta 2006 metų konkurse, kurią laimėjo grupė „LT United“ su daina „We Are the Winners“.
