Lietuvos atstovas Lion Ceccah pateko į „Eurovizijos“ finalą

Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodė 15 atlikėjų, be Lietuvos į finalą pateko dar devynios šalys – Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija.
34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodė 12 numeriu.
„Eurovizijos“ finalas vyks šeštadienį, jame be 20 iš abiejų pusfinalių pateksiančių šalių taip pat dalyvaus Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija.
Konkurso pusfinaliuose balsuoti gali tiek žiūrovai, tiek šalių komisijos.
„Eurovizijoje“ šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Slovėnija, Islandija bei Nyderlandai.
Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, taip protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos Ruože.
Ispanijos, Airijos ir Slovėnijos visuomeniniai transliuotojai pranešė, kad išvis šiemet netransliuos „Eurovizijos“, tuo metu Nyderlanduose ir Islandijoje konkursas bus rodomas.
Favoritais laimėti konkursą laikomi Suomijos atstovai Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas (Pitas Parkonenas) su daina „Liekinheitin“. Iki šiol vienintelį kartą ši Šiaurės Europos valstybė „Euroviziją“ laimėjo 2006 metais, kai pergalę nuskynė grupė „Lordi“.
Kaip rašė BNS, pernai Šveicarijoje, Bazelyje, vykusioje „Eurovizijoje“ Lietuvos atstovai grupė „Katarsis“ su daina „Tavo akys“ užėmė 16-ą vietą, dainų konkursą laimėjo Austrijos dainininkas JJ (Džei Džei) su daina „Wasted Love“.
Lietuva pirmą kartą „Eurovizijoje“ dalyvavo 1994 metais, kai Ovidijus Vyšniauskas su daina „Lopšinė mylimai“ užėmė paskutinę vietą, surinkęs nulį balų. Aukščiausias Lietuvos pasiekimas – šeštoji vieta 2006 metų konkurse, kurią laimėjo grupė „LT United“ su daina „We Are the Winners“.
