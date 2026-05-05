Lion Ceccah Europai pristatė savo mylimąjį

Lion Ceccah interviu „WiwiBlogs“ atskleidė, kad jo mylimasis yra ir jo vadybininkas.
„Mano komanda yra labai maža. Neturime didelės delegacijos – Lietuva yra maža šalis, neturime pinigų. Nesvarbu. Bet turime gražių idėjų ir mano vadybininkas, taip pat ir mano vaikinas, keliauja kartu su manimi visur. Jis daug padeda iš kino pusės“, – pasakojo atlikėjas.
Žurnalistui paprašius parodyti „poną režisierių“, Lion Ceccah pakvietė savo mylimąjį.
„Didysis protas“, – taip jį apibūdino atlikėjas.
Paklaustas apie pasirodymą, Lion Ceccah vadybininkas ir partneris jį apibūdino kaip mįslingą ir nepakartojamą.
Lion Ceccah 70-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje pasirodys pirmajame pusfinalyje gegužės 12-ąją. Jame Lietuva varžysis dėl galimybės patekti į konkurso finalą gegužės 16 dieną.
