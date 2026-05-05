 Lion Ceccah Europai pristatė savo mylimąjį

2026-05-05 22:39 diena.lt inf.

Jau kitą savaitę startuos bene laukiamiausias metų renginys Europoje – dainų konkursas „Eurovizija“. Šiais metais konkursas vyks Austrijoje, čia Lietuvai atstovaus Lion Ceccah. Į Vieną atlikėjas išvyko praėjusį penktadienį ir jau spėjo surepetuoti savo kūrinį didžiojoje scenoje bei taip pat paatvirauti apie savo asmeninį gyvenimą – Europai pristatė savo mylimąjį.

Lion Ceccah Europai pristatė savo mylimąjį / P. Peleckio / BNS nuotr., vaizdo įrašo stop kadras

Lion Ceccah interviu „WiwiBlogs“ atskleidė, kad jo mylimasis yra ir jo vadybininkas.

„Mano komanda yra labai maža. Neturime didelės delegacijos – Lietuva yra maža šalis, neturime pinigų. Nesvarbu. Bet turime gražių idėjų ir mano vadybininkas, taip pat ir mano vaikinas, keliauja kartu su manimi visur. Jis daug padeda iš kino pusės“, – pasakojo atlikėjas.

Žurnalistui paprašius parodyti „poną režisierių“, Lion Ceccah pakvietė savo mylimąjį.

„Didysis protas“, – taip jį apibūdino atlikėjas.

Paklaustas apie pasirodymą, Lion Ceccah vadybininkas ir partneris jį apibūdino kaip mįslingą ir nepakartojamą.

Lion Ceccah 70-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje pasirodys pirmajame pusfinalyje gegužės 12-ąją. Jame Lietuva varžysis dėl galimybės patekti į konkurso finalą gegužės 16 dieną.

