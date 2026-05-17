 Lion Ceccah paaiškino, kodėl skelbiant balsus buvo trumpam dingęs

2026-05-17 11:27 diena.lt inf.

„Eurovizijos“ finale Lietuvos atstovas Lion Ceccah su daina „Solo quiero mas“ užėmė 22 vietą. Tiesa, nemažai gerbėjų kilo klausimas, kodėl skelbiant balsus jo trumpai nebuvo Žaliajame kambaryje.

„Buvau tualete. O tada jie pradėjo skelbti rezultatus. Galėjo tuo metu manęs tiesiog neišleisti“, – Lion Ceccah citavo portalas zmones.lt.

Atlikėjas teigė supratęs, kad šiam konkursui reikia kitų dalykų. 

„Eurovizijai“ reikia ne to, čia veikia kiti veiksniai. Labai džiaugiuosi už Bulgariją, laimėjo Europa, o ne kitos šalies laimėjimas būtų buvęs blogas sprendimas. Laimėti turi tos šalys, kurios dar nėra laimėjusios, todėl labai smagu“, – sakė jis.

Primename, kad konkursą laimėjo Bulgarijos atlikėja „Dara“, atlikusi kūrinį „Bangaranga“.

Lietuva iš viso gavo 22 balus.

Komisijų vertinimu, Lietuva liko 23 iš 25 finalininkų.

Žiūrovai Lietuvos atlikėjui skyrė 12 balų.

