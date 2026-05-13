Monika Liu – atvirai: kodėl tautiečiams neberūpi „Eurovizija“?

Monika Liu pati yra atstovavusi Lietuvai didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje, tad puikiai žino, ko jai reikia ir ką ši scena reiškia šaliai atstovaujantiems žmonėms. Paklausta, ką ji mano apie Lion Ceccah, Monika neslėpė susižavėjimo.
„Pirmiausia ateina žodžiai, kad tai – drąsus žmogus, drąsus pasirodymas, talentingas, teatrališkas, artistiškas. Pasirodymas įdomus, dainavimas profesionalus, gražus ir galingas balsas. Jis išskirtinis – šiemet tai labai svarbu. Įdomu, kaip tai įvertins Europa. Man smalsu pažiūrėti, nes toks drąsus įvaizdis gali būti labai stiprus privalumas“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ kalbėjo Monika Liu.
2022-aisiais Monika Liu su daina „Sentimentai“ pati atstovavo Lietuvai.
„Tai buvo vienas didžiausių gyvenimo nuotykių. Tačiau jausmas atstovauti savo šaliai ir tai, kad visa ta šalis žiūri, nešti tokią atsakomybę žinant, kad yra visokių nuomonių apie tave... Tai nėra paprasta. Dėl to ir noriu pakviesti visus palaikyti Lion Ceccah“, – sakė ji.
Monika pritarė pastebėjimui, kad šiemet „Eurovizija“ sulaukia mažiau dėmesio, nei ankstesniais metais.
„Girdžiu ir matau tokį dalyką. Tačiau yra tam tikri žmonės, kuriems „Eurovizija“ yra visas gyvenimas“, – juokėsi atlikėja.
Pasak jos, dėmesio stoka gali būti susijusi ir su pasaulinėmis aplinkybėmis.
„Šie metai yra pilni chaoso įvairiausiose srityse. „Eurovizija“ galbūt nublanksta, nes pasaulyje vyksta daug beprotybės. Gal visko per daug – tetrūksta, kad ateiviai nusileistų ir niekas nebenustebs! Visgi manau, kad iki sekmadienio tai bus ryškiausias renginys ir keturias paras visi kalbės tik apie tai“, – kalbėjo Monika Liu.
Paklausta, ko palinkėtų į didžiausią Europos sceną lipsiančiam Lion Ceccah, ji negailėjo nuoširdžių žodžių.
„Linkiu jam lengvumo, kad skambėtų balsas, kad jis neužkimtų. Lengvumo, kad mėgautųsi savimi, nes jis šaunuolis. Jis yra drąsus, o aš vertinu drąsą. Tiesiog linkiu lengvumo, kad viskas būtų gerai, kad nulipęs nuo scenos jis būtų ramus. O visiems žiūrovams linkiu palaikyti mūsų atstovą mintimis, širdimis ir viskuo, kuo galime!“ – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ kalbėjo Monika Liu.
