Moteris panaudojo savo mirusio sūnaus spermą: papasakojo, ką reiškia būti ir mama, ir senele

Pasak moters, mažylė turi tokį patį humoro jausmą kaip ir jos miręs tėvas, rašo „The Daily Mail“.
Ispanijos televizijos laidų vedėja ir aktorė 71 metų Ana Obregón teigė, kad ji atgimė, kai 2023 m. kovą gimė jos anūkė Anita Sandra.
Jos sūnus Alesas mirė 2020 m., būdamas 27 metų, kovodamas su reta kaulų vėžio forma – Ewingo sarkoma.
Likus savaitei iki mirties vyras, po diagnozės išsaugojęs savo biologinę medžiagą, išreiškė norą turėti vaiką. Ji pasakojo, kad sūnus mylėjo vaikus ir svajojo apie savo šeimą.
A. Obregón išpildė sūnaus norą nuvykusi į Jungtines Valstijas, kur pasinaudojo kiaušinėlių donorystės ir surogatinės motinystės paslaugomis, nes šios paslaugos Ispanijoje yra draudžiamos.
A. Obregón atviravo, kad mergaitė į jos gyvenimą atnešė „šviesą“ ir „džiaugsmą“, o akimirka, kai ji pirmą kartą paėmė vaiką ant rankų, jai tapo nauja gyvenimo pradžia.
„Instagram“ įraše vaiko gimtadienio proga moteris rašė, kad Anita pripildė jos „tamsų pasaulį“ džiaugsmo ir meilės. Ji taip pat pažymėjo, kad papasakos mergaitei apie tėvo drąsą ir kaip jis svajojo ją pamatyti.
