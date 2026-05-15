Naujoje knygoje – skandalingi teiginiai: aiškėja, kodėl Macronas galėjo gauti antausį nuo žmonos

Kaip teigė autorius Florianas Tardifas savo naujoje knygoje „Un Couple (Presque) Parfait“ (liet. „(Beveik) tobula pora“), tikroji ginčo priežastis buvo ta, jog pirmoji ponia supyko pamačiusi vyro žinutę iraniečių ir prancūzų kilmės aktorei Golshifteh Farahani, rašo „The Independent“.
Žurnalo „Paris Match“ politinis korespondentas F. Tardifas apie tai prabilo interviu su „RTL France“. Jis teigė, kad 73 metų B. Macron, pamačiusi žinutes, pabijojo, kad 48-erių vyras gali ją palikti dėl aktorės.
Anot F. Tardifo knygos, Prancūzijos prezidentas vienoje žinutėje G. Farahani rašė: „Man tu labai graži“.
Porai artimas šaltinis teigė, kad B. Macron perskaitė „žinutę, kurios jai niekada nebuvo lemta perskaityti“, o tai išprovokavo „ilgesnį ir aršesnį ginčą nei įprastai“.
Tačiau, anot „Le Parisien“, šaltinis, artimas B. Macron, „kategoriškai neigė“ šiuos teiginius ir tvirtino, kad ji „niekada netikrina savo vyro telefono“.
Be to, B. Macron F. Tardifui pasakojo, kad po sunkaus skrydžio buvo „labai pavargusi“.
„Tuo metu nenorėjau lipti [iš lėktuvo]. Jis bandė mane prajuokinti. Jis padavė man vandens, o aš jį atstūmiau“, – aiškino ji.
Savo ruožtu 42-ejų G. Farahani žurnalistams neigė gandus apie romaną ir teigė, kad jųdviejų ryšys buvo platoniškas.
Primename, kad incidentas nutiko Vietnamo sostinėje Hanojuje, kur naujienų agentūrai „Associated Press“ pavyko nufilmuoti vaizdo įrašą, kuriame matyti minėtas ginčas lėktuve, kai B. Macron uždėjo savo rankas ant vyro veido ir jį stumtelėjo. Po šio incidento prezidentas atrodė sumišęs, tačiau greitai atsigavo, kai suprato, kad lėktuvo durys atviros, ir pamojavo jį filmuojančioms kameroms.
Tada pora kartu išlipo iš lėktuvo ir nusileido laiptais, E. Macronas ištiesė ranką savo žmonai, tačiau ji šios atsisakė ir įsikibo į turėklus.
E. Macrono biuras iš pradžių neigė vaizdo įrašo autentiškumą, kol galiausiai patvirtinto, kad jis tikras.
