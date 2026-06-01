Netikėtos vestuvės: popatlikėja Dua Lipa slapta ištekėjo už garsaus aktoriaus

Kaip matyti leidinių „The Daily Mail“ ir „The Sun“ gautose nuotraukose, porą šią ypatingą dieną apsupo tik patys artimiausi žmonės.
Mados žurnalas „Vogue“ praneša, kad Dua Lipa vestuvių dieną atrodė pribloškiamai – ji pasirinko mados namų „Schiaparelli“ kostiumėlio tipo suknelę, kurią sukūrė dizaineris Danielis Roseberry. Prie jos dainininkė priderino rankoves, „Christian Louboutin“ batelius bei didžiulę, akį traukiančią baltą dizainerio Stepheno Joneso skrybėlę. Už rankos ją laikęs C. Turneris vilkėjo tamsiai mėlyną kostiumą ir ryšėjo kaklaraištį.
Dar 2025 m. birželį, po kelias savaites sklandžiusių gandų, Dua Lipa patvirtino sužadėtuves su C. Turneriu, duodama interviu žurnalui „Vogue“. Hito „Houdini“ atlikėja tuomet atskleidė besitikinti ištekėti iškart po to, kai baigs savo pasaulines koncertines gastroles.
„People“ šaltinis teigė, kad pora neskubėjo planuoti vestuvių, nes vis dar džiaugėsi pačiu sužadėtuvių faktu: „Dua visada labai atsakingai priima sprendimus. Šiuo metu ji maksimaliai susikoncentravusi į savo turą ir tiesiog mėgaujasi šiuo nuostabiu gyvenimo etapu. Ji jaučia, kad tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime viskas pagaliau atsistojo į savo vietas, todėl nenori skubinti tokių svarbių įvykių. Jie abu su Callum mąsto vienodai.“
Romantiški gandai apie Dua Lipos ir C. Turnerio santykius pirmą kartą pasigirdo 2024 m. sausį, kai jie kartu pasirodė serialo „Masters of the Air“ dūzgėse Londone. Oficialiai savo santykius socialiniame tinkle „Instagram“ jie patvirtino tų pačių metų liepą.
2025 m. duotame interviu dainininkė prisipažino, kad sužadėtuvės aukštyn kojomis apvertė jos požiūrį į gyvenimą. Ji teigė niekada nebuvusi iš tų merginų, kurios svajoja apie vestuves ar įsivaizduoja save nuotakos vaidmenyje.
„Niekada nesupratau šio žingsnio svorio, – aiškino Dua Lipa. – Tas sprendimas kartu pasenti, kurti bendrą gyvenimą ir tiesiog būti geriausiais draugais amžinai – tai labai ypatingas jausmas.“
Atlikėja taip pat užsiminė, kad ateityje su vyru tikisi sukurti šeimą.
„Vieną dieną tikrai norėčiau turėti vaikų. Tačiau visuomet kyla klausimas – kada tam bus tinkamas metas? Kaip tai suderinti su mano darbu, koncertiniais turais, kiek laiko reikėtų atsitraukti nuo scenos? Manau, kad tai vienas iš tų dalykų, kurie tiesiog nutinka tada, kada lemta“, – pridūrė žvaigždė.
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