Po sulaikymo Olegas Šurajevas paskelbė viešą laišką

„Žmogus padaro veiksmą, ir yra atoveiksmis. Rūkyti žolę viešai ir dar apie tai kalbėti yra neatsakinga ir kvaila. Vartoti sau tyliai – asmeninis reikalas. Kiekvienas, kas pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, privalo atsakyti pagal tuos įstatymus. Kadangi pas mane kraujyje tik žolė, todėl nelabai pergyvenu dėl moralinių dilemų, nes sau seniai atsakiau, kas yra priklausomybės ir kurios žudo, o kurios, atvirkščiai, kai kam gali padėti judėti toliau šiame sunkiame pasaulyje. Kiekvienas jų turi, ir kalbėti apie tai rimtu veidu nelabai norisi. Ačiū už palaikymą – nereikia iš manęs daryti aukos. Kvaili įstatymai dabar, bet jie pasikeis, o kol jie tokie – visada suaugusio žmogaus geriausias bruožas yra atsakomybės prisiėmimas. Atsiprašau dėl visų, kas nervavosi ir pergyveno – ši situacija nėra verta nervų. Geros nakties visiems ir gero ryto“, – feisbuke rašė O. Šurajevas.
Primename, kad Vilniuje buvo sulaikytas galimai narkotikų turėjęs komikas O. Šurajevas.
„Taip, sulaikytas (O. Šurajevas – BNS)“, – BNS sakė sostinės policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Komikas sulaikytas klube „Vilnius Comedy Club“.
Pasak J. Samorokovskajos, pareigūnai į klubą atvyko gavę pranešimą apie narkotinių medžiagų galimai turinčius asmenis. Patikrinus O. Šurajevą, medžiagų buvo rasta pas jį.
Anot policijos atstovės, O. Šurajevas šiuo metu yra paleistas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
