Prancūzijoje prasideda Kanų kino festivalis: mažiau Holivudo, bet žvaigždžių netrūks

Šventė prasidės atidarymo filmu – prancūzų istorine komedija „The Electric Kiss“ – ir garbės „Auksinės palmės šakelės“ įteikimu „Žiedų valdovo“ (Lord of the Rings) režisieriui Peteriui Jacksonui (Piteriui Džeksonui).
Apie tai, ko Kanuose nėra, kalbama tiek pat daug, kiek ir apie tai, kas jame yra. Šiemet festivalis – iš esmės be Holivudo.
Nors ankstesniuose festivaliuose buvo rodomi tokie hitai kaip „Asas Maverikas“ (Top Gun: Maverick) ir „Elvis“, šiemet studijų filmus atbaidė galimas nesvetingas sutikimas arba didelės išlaidos skraidinant pirmo ryškumo žvaigždes į Žydrąją pakrantę, nors programoje yra „Greitų ir įsiutusių“ (Fast & Furious) jubiliejaus minėjimas.
Pirmadienį kalbėdamas su spaudos atstovais Kanų meno vadovas Thierry Fremaux (Tjeri Fremo) sakė, kad Holivudas „persitvarko“ „Paramount Skydance“ pasiūlyto „Warner Bros. Discovery“ įsigijimo fone.
„Tikiuosi, kad studijų filmai sugrįš“, – sakė T. Fremaux.
Kanai yra labiau žinomi dėl ilgų plojimų atsistojus, o ne dėl nušvilpimų. Šiemet dėmesio centre atsidurs ilgas garsių kino kūrėjų sąrašas.
Tarp kino kūrėjų, pristatysiančių naujus filmus, yra Pedro Almodovaras (Pedras Almodovaras), Jamesas Gray (Džeimsas Grėjus), Na Hong-jinas (Na Hongdžinas), Pawelas Pawlikowskis (Pavelas Pavlikovskis) ir Ryusuke Hamaguchi (Riusukė Hamagučis).
Nors Kanų, kaip pasaulinės studijų filmų pristatymo platformos, reikšmė sumažėjo, jie tapo „Oskarų“ pretendentų kalve.
Prieš dvejus metus Seano Bakerio (Šono Beikerio) „Anora“ laimėjo „Auksinę palmės šakelę“ Kanuose, o vėliau pelnė geriausio filmo apdovanojimą „Oskaruose“. Pernai tokie Kanų filmai kaip „Sentimentali vertė“ (Sentimental Value), „Slaptasis agentas“ (The Secret Agent) ir „Tiesiog atsitikimas“ (It Was Just an Accident) vaidino svarbų vaidmenį apdovanojimų sezone.
Dažniausiai Kanų ir „Oskarų“ kelyje pirmauja specializuota platintoja „Neon“. „Neon“ rėmė pastaruosius šešis „Auksinės palmės šakelės“ laimėtojus – tai beprecedentė serija, kurią ji gali pratęsti. „Neon“ yra susijusi su daugiau nei ketvirtadaliu iš 22 filmų, besivaržančių dėl „Auksinės palmės šakelės“.
Antradienį žiuri, sprendžianti dėl šio ir kitų apdovanojimų, surengs spaudos konferenciją prieš pradėdama uždarą filmų peržiūrą. Pietų Korėjos kino kūrėjas Park Chan-wookas (Pak Čanvukas) eina devynių narių komisijos, kurioje taip pat yra Demi Moore (Demi Mur), Chloe Zhao (Kloji Džao), Stellanas Skarsgardas (Stelanas Skarsgordas) ir kiti, pirmininko pareigas.
Kiek visa tai pasitarnaus kaip fonas serialui „Baltasis lotosas“ (The White Lotus), dar neaišku. Ketvirtasis pripažinto Mike'o White'o (Maiko Vaito) HBO serialo sezonas sukasi apie kelionę į Kanus. Praėjusį mėnesį serialas pradėtas filmuoti Prancūzijos Rivjeroje.
Nors Kanuose gali trūkti didelių Holivudo filmų, žvaigždžių pakanka. Per artimiausias dvi savaites čia pasirodys Kristen Stewart (Kristen Stiuart), Barbra Streisand (Barbra Straizand), Adamas Driveris (Adamas Draiveris), Javieras Bardemas (Chavjeras Bardemas), Michaelas Fassbenderis (Maikas Fasbenderis), Cate Blanchett (Keit Blanšet), Rami Malekas (Ramis Malekas), Sebastianas Stanas, Sandra Huller (Sandra Hiuler) ir daugelis kitų.
