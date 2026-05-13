Prognozės keičiasi: kuri vieta „Eurovizijoje“ žadama Lietuvai?

Atnaujintais duomenimis, eurovisionworld.com skelbia, kokias vietas „Eurovizijoje“ galėtų užimti kiekviena šalis. Čia koeficientai renkami iš lažybų tarpininkų. Tiesa, puslapis pažymi, kad negali garantuoti koeficientų tikslumo.
Anot eurovisionworld.com, Lietuvai po pusfinalio pasirodymo prognozuojama 21-oji vieta. Prieš „Eurovizijos“ pradžią Lion Ceccah buvo numatoma aukštesnė vieta – 19-a.
Lyderių lentelė nepasikeitė. Konkurso laimėtoja vis dar numatoma Suomija. Šaliai atstovauja garsi smuikininkė Linda Lampenius su dainininku Pete`u Parkkonenu, jiedu atlieka kūrinį „Liekinheitin“.
Antroji vieta prognozuojama Graikijai, o jai ant kulnų lipa Danija, šiuo metu prognozėse nurodoma trečioje vietoje.
Konkurse iš viso dalyvauja 35 šalys, 25 pateks į finalą. Kaip įprasta, į finalą automatiškai keliauja praėjusiais metais „Euroviziją“ laimėjusi šalis – šįkart tai yra Austrija – bei keturios „didžiojo ketverto“ šalys – Italija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Prancūzija. Ispanija, protestuodama prieš Izraelio dalyvavimą, konkurse nepasirodys, taip pat ir Airija, Slovėnija, Islandija ir Nyderlandai.
Primename, kad be Lietuvos antradienį į finalą pateko dar devynios šalys – favorite laikoma Suomija, Graikija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija.
Antrasis „Eurovizijos“ pusfinalis vyks jau rytoj, gegužės 14 d. Čia pasirodys dar penkiolika dalyvių bei Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Austrija, kurios į finalą keliaus automatiškai.
Didysis „Eurovizijos“ finalas – gegužės 16 d.
