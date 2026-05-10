Radzevičius ėmėsi naujos misijos: lengviau atbulą arklį išmokyti arti, negu mane šokti flamenko

Alyvuogių ūkyje Radzevičius pasitiks Borcha, kuris apie alyvuoges žino kiekvieną smulkiausią detalę. „Svarbu, kad iš čia jūs išvyktumėte supratę, kas yra kokybiškas alyvuogių aliejus. O mano nuomone, tai – ir sveikiausias pasaulio produktas“, – sakys jis.
Įvairiausius procesus ūkyje išbandys ir patys Radzevičiai. Pavyzdžiui, alyvuogių... melžimą! „Jo metu reikia rinkti trijų spalvų alyvuoges: visiškai juodą, visiškai žalią ir tokią tarpinę“, – pasakos Vytaras.
Ir iš tiesų, kaip paaiškins Borcha, ant to paties alyvmedžio auga visų trijų skirtingų spalvų alyvuogės. Skiriasi ne jų rūšis, o sunokimas.
O ar žinojote, kodėl geriausiomis alyvuogėmis laikomos žaliosios? Atsakymas į šį klausimą taps naujiena ir Radzevičiams!
Beje, alyvuogių ūkyje iškils grėsmė, kad Vytaras nebegalės tęsti kelionės – vietiniai bus taip sužavėti jo darbu, kad norės jį pasilikti!
„Mes jį pavogsime – jis liks su mumis amžinai. Jis – labai profesionalus“, – apie Vytaro darbą sakys alyvuogių ūkyje dirbantis Borcha.
Tiesa, kaip paaiškės vėliau, Laisvei seksis ne ką prasčiau! „Atrodo, kad ką tik netekau žmonos...“ – sakys V. Radzevičius, kai jo žmona išbandys kitą alyvuogių nurinkimo būdą.
Vėliau pora vienbalsiai sutiks – šis darbas yra be galo sunkus. Anot Vytaro, jį dirbantys žmonės turėtų nuolatos kentėti nuo nesibaigiančių nugaros ir raumenų skausmo. „Tai – didelis fizinis krūvis, o taip pat ir monotoniškas judesys. O kaip ir bet kuris atsikartojantis judesys, tai kelia problemas kūnui“, – sakys jis.
Pamatę, kaip alyvuogės skinamos, Radzevičiai taps ir kito proceso liudininkais – pora pamatys, kaip gaminamas alyvuogių aliejus.
„Iš 1000 kilogramų alyvuogių išeina 100 litrų alyvuogių aliejaus. Sąnaudos – išties didelės...“ – dalinsis pastebėjimu V. Radzevičius.
Visgi labiausiai Vytarą nustebins neįtikėtinai žalia aliejaus spalva! „Atrodo kaip fėjų gėrimas, kaip iš kokios pasakos...“ – pripažins jis.
Tačiau didžiausi nuotykiai poros lauks Cherese. Laisvės pakviestas, Vytaras kartu su ja eis mokytis šokti flamenko! „Lengviau atbulą arklį išmokti arti, negu mane šokti flamenko...“ – pripažins Vytaras.
Abu su Laisve jiedu sutars, kad gebėjimas šokti flamenko, matyt, turi būti žmogaus kraujyje. „Tai nėra tik šokis. Tai – kur kas daugiau. Reikia išmokti tai jausti, suprasti, patirti ir išreikšti. Tai – labai sunki misija – gal pabandykime kitą kartą?“ – sakys jis.
