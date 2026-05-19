 Scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui pareikšti įtarimai dėl žemaūgių niekinimo

Scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui pareikšti įtarimai dėl žemaūgių niekinimo

2026-05-19 14:15
Ainis Gurevičius (BNS)

 Ikiteisminiame tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsauga įtarimus pateikė scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui, BNS antradienį patvirtino prokuratūra.

Dominykas Klajumas
Dominykas Klajumas / R. Riabovo / BNS nuotr.

BNS žiniomis, įtarimai dar vienam komikui Dominykui Klajumui dar nepareikšti, tačiau tai planuojama padaryti artimiausiu metu.

„Ikiteisminis tyrimas toliau tęsiamas, atliekami sudėtingi veiksmai, laukiama jų rezultatų. Gavus duomenis, bus sprendžiama dėl galutinio procesinio sprendimo“, – BNS sakė tyrimui vadovaujantis Vilniaus apylinkės prokuroras Edvinas Navickas.

Įtarimai A. Zimaičiui ir A. Kisliakui pateikti dėl kurstymo prieš „bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę“.

Tyrimą teisėsauga ketina baigti per ateinančius du mėnesius. Jis pradėtas pernai liepą dėl pasisakymų apie žemaūgius žmones D. Klajumo tinklalaidėje „Koks skirtumas“. Joje D. Klajumas su A. Zimaičiu ir A. Kisliaku juokėsi iš žemaūgių žmonių, rodytų nacionalinio transliuotojo LRT projekte „Ko nesakyti“.

Kilus visuomenės pasipiktinimui, komikai tvirtino iš žemaūgių nesityčioję, o tik juokavę.

Baudžiamojoje byloje nukentėjusiaisiais pripažinti šeši asmenys – visi dalyvavusieji LRT socialiniame projekte apie žemaūgius žmones.

Jei byla bus perduota teismui, kaltinamiesiems gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Kaip anksčiau rašė BNS, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pernai rugsėjį minėtus pasisakymus apie žemaūgius žmones įvertino kaip neapykantos kurstymą, patyčių skatinimą ir žmonių grupės niekinimą.

Šiame straipsnyje:
įtarimai
prokuratūra
komikai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Beveik visas
LT humoras yra patyčios iš kitų. Atrodo, kad daugiau nieko kito nesugeba.
0
0
senis
man virš 70 bet aš nekenčiu seniu vadynasi aš juos niekinu pagal valdinbinku prota.
0
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų