Scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui pareikšti įtarimai dėl žemaūgių niekinimo

BNS žiniomis, įtarimai dar vienam komikui Dominykui Klajumui dar nepareikšti, tačiau tai planuojama padaryti artimiausiu metu.
„Ikiteisminis tyrimas toliau tęsiamas, atliekami sudėtingi veiksmai, laukiama jų rezultatų. Gavus duomenis, bus sprendžiama dėl galutinio procesinio sprendimo“, – BNS sakė tyrimui vadovaujantis Vilniaus apylinkės prokuroras Edvinas Navickas.
Įtarimai A. Zimaičiui ir A. Kisliakui pateikti dėl kurstymo prieš „bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę“.
Tyrimą teisėsauga ketina baigti per ateinančius du mėnesius. Jis pradėtas pernai liepą dėl pasisakymų apie žemaūgius žmones D. Klajumo tinklalaidėje „Koks skirtumas“. Joje D. Klajumas su A. Zimaičiu ir A. Kisliaku juokėsi iš žemaūgių žmonių, rodytų nacionalinio transliuotojo LRT projekte „Ko nesakyti“.
Kilus visuomenės pasipiktinimui, komikai tvirtino iš žemaūgių nesityčioję, o tik juokavę.
Baudžiamojoje byloje nukentėjusiaisiais pripažinti šeši asmenys – visi dalyvavusieji LRT socialiniame projekte apie žemaūgius žmones.
Jei byla bus perduota teismui, kaltinamiesiems gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Kaip anksčiau rašė BNS, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pernai rugsėjį minėtus pasisakymus apie žemaūgius žmones įvertino kaip neapykantos kurstymą, patyčių skatinimą ir žmonių grupės niekinimą.
