Slaptas princo Williamo asmeninis gyvenimas: atskleidė, kaip lieka neatpažintas lankydamasis bare

Ne paslaptis, kad princas Williamas yra aistringas futbolo gerbėjas. Gegužės 20 d. mače Velso princas buvo užfiksuotas besidžiaugiantis savo mėgstamiausios komandos „Aston Villa“ triumfu kartu su draugais Turkijoje, rašo „The Mirror“.
Artimas šaltinis, manoma, princo Williamo draugas, „Daily Mail“ pasakojo, kad kelionė buvo suplanuota vos prieš kelias savaites, o prie jos prisijungė artimiausi princo draugai – Thomas van Straubenzee, Edwardas van Cutsemas ir jo 17-metis sūnus Jake'as bei Benas Dawesas.
Šaltinis „Daily Mail“ taip pat atskleidė, kad nors jų susitikimai yra reti, tačiau itin branginami, o „vyrai ypač mėgsta kepsnius, alų ir daug vyno.“
Bičiuliai stengiasi reguliariai susitikti, taip pat kartą per metus jie kartu atostogauja užsienyje, paprastai slidinėjimo kurorte.
Anot šaltinio, kai grupė išeina į miestą, princas Williamas kartais maskuojasi – užsiaugina arba nusiskuta barzdą, užsideda skrybėlę ir akinius, o kartais, norėdamas dar labiau pasislėpti, pasirenka „abejotiną“ valų akcentą.
Diskusijos apie dabartines Williamo pareigas ar būsimą monarcho vaidmenį per šiuos susibūrimus griežtai vengiamos, vietoj to kalbama apie šeimą, vaikus, karjerą ir sportą.
„Kartais jų triukšmingą elgesį reikia sušvelninti, kad neatkreiptų į save per daug dėmesio, bet Williamui tai yra savotiškos „paleisk plaukus“ akimirkos, nes jis niekur kitur negali taip elgtis“, – tikino karališkajai šeimai artimas šaltinis.
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