 Šokas gerbėjams: dainininkas Donatas Balvočius įkliuvo policijai

2026-05-04 10:08
Brigita Juodelytė

„Grupė 2 Karolis ir Donatas“ narys Donatas Balvočius kuriam laikui pamiršo, ką reiškia pačiam spausti akseleratoriaus pedalą. Atvirame pokalbyje TV3 laidoje „Gazas dugnas. Šou“ dainininkas prisipažino, kad šiuo metu jo pagrindinė transporto priemonė – viešasis transportas.

Lemtinga klaida už vairo

Nors dažnai manoma, kad žinomi žmonės teisių netenka dėl viršyto greičio, D. Balvočiaus istorija kitokia. Pasirodo, dainininkas įkliuvo dėl dažno vairuotojų nusižengimo – naudojimosi mobiliuoju telefonu.

„Kameros kažkur kažkada nufilmavo, atėjo antra bauda – už telefoną rankoje“, – laidos „Gazas dugnas. Šou“ metu atskleidė atlikėjas.

Kadangi tai buvo ne pirmas kartas, Donatui teko pusmečiui atsisveikinti su vairuotojo pažymėjimu. Į filmavimo studiją jis atvyko ne prabangiu automobiliu, o autobusu, tačiau dėl tokio posūkio per daug neliūdi.

Priverstinė pauzė išėjo į naudą

Nors prarastas vairuotojo pažymėjimas daugumai taptų dideliu galvos skausmu, atlikėjas į susidariusią situaciją žvelgia su jam būdingu pozityvumu. Pasak Donato, šis pusmetis be automobilio jam tapo savotiška proga „išeiti į žmones“ ir labiau pasirūpinti savimi. Jis džiaugiasi, kad dabar tenka kur kas daugiau vaikščioti pėsčiomis, o tai akivaizdžiai padidino kasdienį fizinį aktyvumą.

Be to, kelionės pėsčiomis dainininkui leidžia labiau pasimėgauti aplinka – laidoje jis juokavo, kad dabar tiesiog mėgaujasi gamta, kol dar turi tam laiko. Tačiau didžiausiu atradimu D. Balvočiui tapo viešojo transporto sistema. Išbandęs ne tik miesto autobusus, bet ir tarpmiestinius traukinius, atlikėjas liko nustebintas jų patogumo. Jis prisipažino, kad net ir susigrąžinęs teises, tolimesnėms išvykoms ketina ir toliau rinktis traukinį, nes tai leidžia efektyviau susiplanuoti darbus bei pailsėti nuo įtampos kelyje.

FAKTAS
TAI NE DAINININKAS O DAINYNIKAS..TAI DIDELIS SKIRTUMAS....
