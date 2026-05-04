Šokas gerbėjams: dainininkas Donatas Balvočius įkliuvo policijai

Lemtinga klaida už vairo
Nors dažnai manoma, kad žinomi žmonės teisių netenka dėl viršyto greičio, D. Balvočiaus istorija kitokia. Pasirodo, dainininkas įkliuvo dėl dažno vairuotojų nusižengimo – naudojimosi mobiliuoju telefonu.
„Kameros kažkur kažkada nufilmavo, atėjo antra bauda – už telefoną rankoje“, – laidos „Gazas dugnas. Šou“ metu atskleidė atlikėjas.
Kadangi tai buvo ne pirmas kartas, Donatui teko pusmečiui atsisveikinti su vairuotojo pažymėjimu. Į filmavimo studiją jis atvyko ne prabangiu automobiliu, o autobusu, tačiau dėl tokio posūkio per daug neliūdi.
Priverstinė pauzė išėjo į naudą
Nors prarastas vairuotojo pažymėjimas daugumai taptų dideliu galvos skausmu, atlikėjas į susidariusią situaciją žvelgia su jam būdingu pozityvumu. Pasak Donato, šis pusmetis be automobilio jam tapo savotiška proga „išeiti į žmones“ ir labiau pasirūpinti savimi. Jis džiaugiasi, kad dabar tenka kur kas daugiau vaikščioti pėsčiomis, o tai akivaizdžiai padidino kasdienį fizinį aktyvumą.
Be to, kelionės pėsčiomis dainininkui leidžia labiau pasimėgauti aplinka – laidoje jis juokavo, kad dabar tiesiog mėgaujasi gamta, kol dar turi tam laiko. Tačiau didžiausiu atradimu D. Balvočiui tapo viešojo transporto sistema. Išbandęs ne tik miesto autobusus, bet ir tarpmiestinius traukinius, atlikėjas liko nustebintas jų patogumo. Jis prisipažino, kad net ir susigrąžinęs teises, tolimesnėms išvykoms ketina ir toliau rinktis traukinį, nes tai leidžia efektyviau susiplanuoti darbus bei pailsėti nuo įtampos kelyje.
