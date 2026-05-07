Suomijai „Eurovizijoje“ – išskirtinė privilegija

Paprastai „Eurovizijoje“ gyvi instrumentai neleidžiami – visa muzika girdima iš fonogramų, o gyvai skamba tik dainuojančiųjų vokalai.
Vis dėlto, kaip skelbė portalas esctoday.com, vienai šaliai šiais metais suteikta išimtis. Suomių duetas Linda Lampenius ir dainininkas Pete`as Parkkonenas gavo patvirtinimą trečiadienį po sėkmingų bandymų repeticijų metu.
Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai balandžio mėnesį L. Lampenius pateikė prašymą. Suomė išreiškė norą, kad publika patirtų jos grojimo gyvą dvasią.
Suomija laikoma šių metų „Eurovizijos“ favorite, jai prognozuojama pirma vieta.
Šaliai atstovaus garsi smuikininkė L. Lampenius ir atlikėjas P. Parkkonenas, jiedu atliks kūrinį „Liekinheitin“.
Suomija, kaip ir Lietuvos atstovas Lion Ceccah, pasirodys pirmajame pusfinalyje, gegužės 12 d. Didysis „Eurovizijos“ finalas – gegužės 16 d.
