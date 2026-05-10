Undinėlių pasaulyje: fantazija tampa gyvenimo būdu

Klestinti subkultūra
Moderniosios undinės demonstruoja savo įmantrias uodegas, povandeninius triukus ir kasdienybę tarp bangų, o šis judėjimas jau įvardijamas kaip viena sparčiausiai augančių nišinių subkultūrų internete, rašo „Daily Mail“.
Vien „TikTok“ grotažymė #mermaidlife turi daugiau nei 65 tūkst. vaizdo įrašų, o #mermaidtiktok – per 150 tūkst. klipų.
Didžiajame Mančesteryje gyvenanti Patris Angel, žinoma kaip undinėlė Starlight Seraika, sako, kad undinių pasaulis ją lydėjo nuo vaikystės.
„2019 m. pamačiau internete pardavinėjamas undinių uodegas ir pagalvojau – kodėl gi ne? Nuo tada tai tapo mano gyvenimo dalimi“, – šypsosi ji.
Vieta be skausmo
Patris plaukioja įvairiuose vandens telkiniuose ir pabrėžia, kad undinėlės gyvenimas reikalauja atsargumo.
Jūroje, pasak jos, buvimą po vandeniu apsunkina bangavimas, o ežeruose gali tykoti nelygus dugnas. Vis dėlto vanduo jai – vieta, kurioje laikas tarsi sustoja.
Australijoje gyvenanti undinėlė Cora mermaidinimą atrado išgyvenusi sunkią traumą. Net ir po operacijos ją kamuoja dalinis paralyžius ir lėtinis skausmas. „Vanduo – vienintelė vieta, kurioje nejaučiu skausmo“, – sako Cora.
Ji investavo į profesionalius mokymus ir sertifikatus, o brangiausia uodega kainavo net 8 tūkst. dolerių.
Vis dėlto moteris pabrėžia, kad nebūtina skirti tiek daug lėšų: „Svarbiausia – saugus monopelekas. Jį galima įsigyti ir už 150 dolerių.“
Kartu Cora pripažįsta, kad undinėlių uodegos – ne šiaip originalus aksesuaras.
Norėjo grąžinti magiją
Silikoninės uodegos gali sverti apie 15–20 kg, o jų priežiūra reikalauja žinių ir kantrybės.
„Uodegą iš audinio gali išskalbti rankomis, ir viskas. Tačiau su silikoninėmis visai kita istorija“, – šypteli Cora.
Floridoje gyvenanti Marisa DeAngelis į undinių pasaulį nėrė pavargusi nuo korporatyvinės rutinos. „Norėjau grąžinti į gyvenimą magiją“, – sako ji.
Marisa tapo undinėlės pasirodymų atlikėja, o vėliau pradėjo organizuoti ir dabar madingas poilsio ir saviugdos stovyklas – vadinamuosius retritus suaugusiesiems.
Jos renginiuose dalyviai mokosi plaukti su uodega, kuria undinėlių įkvėptus aksesuarus, medituoja ir domisi mitinėmis civilizacijomis, tokiomis kaip Atlantida ar Lemūrija.
„Tikiu, kad mermaidingas – dvasinio gydymo menas“, – teigia ji.
Gali būti savimi
Žinoma, kiekviena undinėlė turi savo mėgstamiausias nardymo vietas.
Patris dažniausiai renkasi vandens telkinius Velse, o įsimintiniausia jos patirtis – plaukiojimas privačiame ežere Češyre.
Marisa rekomenduoja ramesnes Floridos vakarinės pakrantės įlankas ir krištolo skaidrumo versmes.
Cora dievina vietas netoli Melburno ir Tasmanijoje, tačiau labiausiai ją sužavėjo Fidžio paplūdimys: „Vėžliai, delfinai, šimtai žuvų ir net keli rykliai. Tai buvo tikra pasaka.“
Nors undinių pasaulis iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip ekstravagantiška užgaida, jį atradusieji tvirtina: tai būdas sugrįžti į save.
Vanduo tampa erdve, kurioje kūnas ir mintys atsipalaiduoja, o bendruomenė – vieta, kurioje kiekvienas gali būti savimi, net jei tam reikia uodegos.
