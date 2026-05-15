Vienoje – „Eurovizijos“ finalas

Finalą pradės vieną iš favoričių Danija, o uždarys šeimininkė Austrija.
Finale žiūrovai galės balsuoti jau nuo pat pirmojo pasirodymo, o nugalėtojas bus aiškus susumavus nacionalinių komisijų ir žiūrovų visame pasaulyje balsus – gerokai po vidurnakčio.
Dar 15 šalių ketvirtadienį kovojo dėl 10 iš 25 vietų šeštadienį vyksiančiame konkurso finale.
Tarp patekusiųjų į finalą – Danijos atstovas Sorenas Torpegaardas Lundas (Siorenas Torpegoras Lundas) su daina „For Vi Gar Hjem“ („Prieš mums einant namo“), Australijos žvaigždė Delta Goodrem (Delta Gudrem) su galinga balade „Eclipse“ ir Bulgarijos dainininkė Dara su užkabinančiu kūriniu „Bangaranga“.
Taip pat šeštadienį dar kartą pasirodys Danielis Žižka iš Čekijos, Leleka iš Ukrainos, Alisas iš Albanijos, Aidanas iš Maltos, Antigoni iš Kipro, Alexandra Capitanescu (Aleksandra Kepitenesku) iš Rumunijos ir Jonas Lovvas (Jonas Liovas) iš Norvegijos. Atlikėjai iš Azerbaidžano, Liuksemburgo, Armėnijos, Šveicarijos ir Latvijos iškrito.
Dar dešimt atlikėjų užsitikrino vietą per antradienį vykusį pusfinalį, įskaitant favoritus Suomijos atstovus Pete Parkkoneną (Petę Parkoneną) ir Lindą Lampenius (Lindą Lampenijus), Graikijos reperį Akylą (Akylas), Serbijos gotikinio metalo grupę „Lavina“, Moldovos folkloro reperį Satoshi (Satoši) ir Izraelio dainininką Noamą Bettaną (Noamą Betaną).
Jungtinė Karalystė (JK), Prancūzija, Vokietija ir Italija automatiškai patenka į finalą, nes yra vienos didžiausių konkurso rėmėjų. Paskutinė finale pasirodysianti Austrija, praėjusių metų nugalėtoja, gauna vietą finale kaip renginio šeimininkė.
Lietuvai šių metų „Eurovizijos“ dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Ceccah finale pasirodys 19-tu numeriu.
Protestai ir politinė įtampa
Nors konkurso šūkis yra „Suvienyti muzikos“ ir renginį stengiamasi atriboti nuo politikos, dažniausiai, ypač pastaraisiais metais, tai nepavyksta.
Rusija buvo pašalinta 2022 metais po jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Per 2024 metų konkursą Malmėje, Švedijoje, ir praėjusių metų renginį Bazelyje, Šveicarijoje, vyko palestiniečius palaikantys protestai, kuriuose reikalauta pašalinti Izraelį dėl jo karo prieš islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože.
Prieš šeštadienio finalą Vienoje planuojama demonstracija prieš Izraelio dalyvavimą.
Penkios šalys – Ispanija, Airija, Nyderlandai, Slovėnija ir Islandija – šiemet boikotuoja „Euroviziją“ dėl Izraelio dalyvavimo.
Izraelis taip pat kaltinamas vykdęs taisykles pažeidžiančią reklaminę kampaniją, siekdamas gauti balsų savo atlikėjams. Europos transliuotojų sąjunga (EBU), organizuojanti „Euroviziją“, reaguodama į tai sugriežtino balsavimo taisykles: vienam asmeniui tenkančių balsų skaičių sumažino perpus iki 10 ir sustiprino apsaugos priemones nuo „įtartinos ar koordinuotos balsavimo veiklos“.
Izraelio atstovas N. Bettanas per antradienio pusfinalį buvo sutiktas protesto šūksniais. Skirtingai nei ankstesniais metais, arenoje leidžiama naudoti palestiniečių vėliavas, o Austrijos transliuotojas ORF teigia, kad transliacijos metu netildys jokio švilpimo.
Penkių šalių boikotas yra smūgis renginio, kurį, organizatorių teigimu, praėjusiais metais visame pasaulyje stebėjo 166 mln. žmonių, pajamoms ir žiūrimumui. Bulgarija, Moldova ir Rumunija, pastaraisiais metais praleidusios renginį dėl finansinių priežasčių arba dėl kokybiškų dainų trūkumo nacionalinėje atrankoje, sugrįžo, tačiau dalyvių skaičius – vis tiek mažiausias nuo 2003 metų.
Vis dėlto „Eurovizija“ planuoja plėtrą – lapkritį Bankoke turėtų įvykti atskiras „Eurovizijos“ dainų konkursas Azijoje.
Konkurso direktorius Martinas Greenas (Martinas Grinas) ketvirtadienį sakė besitikintis, kad Vengrija grįš į „Euroviziją“ pirmą kartą nuo 2019 metų, nes šalyje pasikeitė valdžia: ministras pirmininkas Peteris Magyaras (Pėteris Madjaras) pakeitė nacionalistinių pažiūrų populistų lyderį Viktorą Orbaną.
Jis taip pat pridūrė, kad durys lieka atviros penkioms boikotuojančioms šalims.
„Mes jiems labai aiškiai pasakėme, kad nekantriai laukiame jų sugrįžimo“, – teigė M. Greenas.
