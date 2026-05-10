Vienoje startuoja „Eurovizijos“ savaitė

Vis dėlto pasiruošimą konkursui ir vėl temdo raginimai jį boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo.
Austrijos sostinė deda visas pastangas, kad sklandžiai įvyktų 70-asis žiūrimiausias pasaulyje dainų konkursas, o prieš jį numatyta daug papildomų renginių.
Sekmadienio popietę ant turkio spalvos kilimo bus pasitiktos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos; šis paradas yra esminė spalvingos atidarymo ceremonijos, prasidėsiančios 15 val. Grinvičo (18 val. Lietuvos) laiku, dalis.
Šiandien konkursas pasiekia daugiau nei 170 mln. žmonių per televiziją ir internetu visame pasaulyje, o jo turinys surenka milijardus peržiūrų skaitmeninėse platformose.
Šiais metais ryški favoritė yra Suomija, besitikinti laimėti su pasirodymu, kuriam jėgas suvienijo dainininkas Pete'as Parkkonenas (Pitas Parkonenas) ir smuikininkė Linda Lampenius.
Instrumentai paprastai būna iš anksto įrašyti, tačiau organizatorė Europos transliuotojų sąjunga (EBU) padarė išimtį ir leido L. Lampenius groti gyvai, skelbia Šiaurės šalies žiniasklaida.
Ispanija, Airija, Islandija, Nyderlandai ir Slovėnija nusprendė boikotuoti šių metų konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą.
Jos kritikavo Izraelį dėl Gazos Ruožo bombardavimo, atsakant į 2023 metų spalio 7-osios palestiniečių islamistų judėjimo „Hamas“ išpuolį.
Daugiau nei 1 tūkst. atlikėjų ar grupių taip pat paragino boikotuoti konkursą, įskaitant Peterį Gabrielį (Piterį Gabrielį) ir „Massive Attack“.
Vienoje planuojamos propalestinietiškos ir proizraelietiškos demonstracijos, o saugumą užtikrins keli šimtai policijos pareigūnų, budėsiančių kasdien iki šeštadienio finalo.
Ateinantį antradienį ir ketvirtadienį vyksiančiuose pusfinaliuose bus atrinkti dalyviai, patenkantys į didįjį finalą. Visos tiesioginės transliacijos prasidės 22 val. Lietuvos laiku.
Vokietijai, Prancūzijai, Italijai ir Jungtinei Karalystei (JK), kurios įneša didžiausią finansinę dalį, vieta finale yra garantuota.
Austrija taip pat iškart pasirodys finalo scenoje, nes austrų atlikėjas JJ laimėjo praėjusių metų konkursą.
Lietuvos atstovas Lion Ceccah, dainuosiantis šešiomis kalbomis, pasirodys pirmajame pusfinalyje.
