Woody Allenas sureagavo į kritiką dėl dalyvavimo Maskvos kino festivalyje

„Kalbant apie konfliktą Ukrainoje, esu įsitikinęs, kad Vladimiras Putinas yra visiškai neteisus. Karas, kurį jis sukėlė, yra pasibaisėtinas. Tačiau, ką bebūtų padarę politikai, nemanau, kad kūrybinių diskusijų nutraukimas kada nors kaip nors padeda“, – W. Allenas sakė pareiškime „The Guardian“.
Sekmadienį jis vaizdo ryšiu kreipėsi į Maskvos tarptautinės kino savaitės dalyvius ir dalyvavo sesijoje pavadinimu „Pasaulio kino legendos“, kurią vedė režisierius Fiodoroas Bondarčukas. Pastarasis yra V. Putino šalininkas ir režisavo tokius filmus kaip „Stalingradas“ (2013 m.) ir „Trauka“ (2017 m.).
Šis amerikiečių režisieriaus poelgis papiktino Ukrainos užsienio reikalų ministeriją.
„Woody Alleno dalyvavimas Maskvos tarptautinėje kino savaitėje yra apgailėtinas ir įžeidžia Ukrainos aktorių ir kino kūrėjų pasiaukojimą, kuriuos nužudė ar sužalojo rusų karo nusikaltėliai tebevykstančiame kare prieš Ukrainą“, – rašoma ministerijos pareiškime, kuris išplatintas socialinėje žiniasklaidoje.
„Dalyvaudamas festivalyje, kuris suburia V. Putino rėmėjus ir užtarėjus, W. Allenas pasirinko užmerkti akis dėl kiekvieną dieną 11 metų Rusijos vykdomų nusikaltimų Ukrainoje. Kultūra niekada neturi būti naudojama nusikaltimams išbalinti ar kaip propagandos priemonė. Griežtai smerkiame Woody Alleno sprendimą pašlovinti kruvinąjį Maskvos festivalį savo kalba“, – pranešime priduria ministerija.
Rusijos žiniasklaida paskelbė, kad W. Allenas neplanuoja kurti filmo Rusijoje, bet „jaučia tik gerus jausmus Maskvai ir Sankt Peterburgui“.
Jis taip pat teigė besižavintis Rusijos kino filmais, ypač F. Bondarčuko tėvo Sergėjaus režisuotu keturių dalių filmu „Karas ir taika“, pagal to paties pavadinimo Levo Tolstojaus romaną. 1969 m. šis filmas apdovanotas „Oskaru“ kaip geriausias užsienio filmas.
Paskutiniai du W. Alleno filmai buvo sukurti su europiečių finansine parama: „Rifkino festivalis“ (2020 m. Ispanija) ir „Tiesiog sėkmė“ (2023 m. Prancūzija).
2014 m. rašytoja Dylan Farrow išplatino atvirą laišką, kuriame teigė, kad W. Allenas ją seksualiai išnaudojo, kai jai buvo septyneri. Režisierius kaltinimus neigė, o jo nekaltumą patvirtino du tyrimai.
2024 m. W. Allenas svarstė baigti karjerą ir aiškino, kad „filmų kūryboje nebeliko jokio žavesio“.
Naujausi komentarai