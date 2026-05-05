Yoko Ono uždraudė Prancūzijos įmonei gaminti alų „John Lemon“

Alaus daryklos „Brasserie de l‘Imprimerie“ savininkas Bretanės regione Aurelienas Picardas sakė kovo pabaigoje gavęs pranešimą iš Y. Ono advokatų su reikalavimu nutraukti prekės ženklo naudojimą arba mokėti honorarą už jos velionio vyro, muzikos grupės „The Beatles“ legendos Johno Lennono, vardo naudojimą.
„Ten buvo minimi skaičiai, tokie kaip 100 tūkst. eurų ir nuo 150 iki 1 000 eurų per dieną baudos, jei nevykdytume jų reikalavimų, – sakė A. Picardas AFP. – Iš esmės jie pareikalavo, kad atšauktume visą savo produkciją ir nedelsiant nustotume naudoti prekės ženklą.“
Po tam tikrų derybų nedidelė alaus darykla gavo leidimą iki liepos 1 d. išparduoti likusius 5 000 butelių, o po to nutraukti gamybą su šiuo prekės ženklu.
Tačiau žiniasklaidos dėmesys, kurį sukėlė šis ginčas, pasirodė esąs puiki reklama: alaus darykla per keletą dienų beveik išpardavė visas „John Lemon“ atsargas.
„Tai buvo beprotiška. Man liko mažiau nei 1 000 butelių, – sakė A. Picardas. – Visai linksma, atsižvelgiant į mus ištikusią nesėkmę.“
Alaus darykla, kurios kelios alaus rūšys pavadintos įžymybių vardais, „John Lemon“ pradėjo gaminti prieš penkerius metus, nes tai atrodė „kieta“, sakė A. Picardas.
Įmonė, įsikūrusi šiaurės vakariniame Banaleko miestelyje, turi du darbuotojus ir per metus parduoda 50-80 tūkst. butelių, daugiausia alkoholio parduotuvėms ir restoranams 40 kilometrų spinduliu.
Dabar ji ieško naujo pavadinimo savo gardžiam šviesiajam alui.
A. Picardas pagalvojo apie „Jaune Lemon“ – prancūzišką žodį, reiškiantį „geltonas“ – tačiau, pasak jo, Y. Ono advokatai ir šiai idėjai nepritarė.
Naujausi komentarai