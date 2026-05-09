Žemaičiai trankiai paskelbė turizmo sezono pradžią

Gegužės 2-oji, šventinė diena, prasidėjo nemokamomis ekskursijomis miesto svečiams. Vieną jų vedė dvasininkas, su istorijomis miestelėnus ir miesto svečius lydėjęs po Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą. Neatsiejama šventės dalimi tapo ir jau tradicinis Sūrio gaudymo čempionatas, kuris šiemet pasiekė tarptautinį lygmenį.
Be įprastų kūdikių, vaikų, moterų ir vyrų rungčių, vyko ir 8 kg sveriančio sūrio laikymo varžybos. Ištvermingiausias šioje rungtyje buvo telšiškis Arminas – jis abiejose rankose laikydamas po sūrio galvą ištvėrė 2 min. 18,72 sek. Latvė Gina ir telšiškė Gabrielė pasiekė įspūdingą rezultatą – jų rekordas siekia 6 min. 23,84 sek.
Sūrio gaudymo varžybose pagal amžiaus grupes nugalėtojais tapo: Gabrielius (vaikų grupė, Latvija), Jonė (moterys, Telšiai), Rolandas (vyrai, Telšiai) ir mažoji Austėja (kūdikių grupė, Telšiai).
Žemaitijos TIC direktorius Egidijus Vaškelevičius pažymėjo, kad ketvirtajame čempionate rungėsi net 164 įvairaus amžiaus dalyviai. Tradiciškai apdovanoti greičiausi, gudriausi ir savas strategijas pritaikę varžybų dalyviai. Sūris buvo pagautas, medaliai – išdalyti, o Zakso kalnas aidėjo nuo ovacijų, šūksnių, plojimų, juoko ir muzikos.
Į šventę aktyviai įsitraukė ir tie telšiškiai bei miesto svečiai, kurie nesiryžo leistis paskui riedantį sūrį – jų laukė gausybė veiklų visai šeimai, įvairios pramogos, edukacijos ir ypatingą atmosferą kūrę atlikėjų pasirodymai.
Naujausi komentarai