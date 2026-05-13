Žilvinas Žvagulis atsivėrė apie kovą su vėžiu: iš naujo įsimylėjau savo šeimą

„Yra kai kurie dalykai, kurie prieš trejus metus mane pakeitė, – vėžys“, – tinklaidėje „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ pripažino Ž. Žvagulis. Apie tai jis atsivėrė pirmą kartą.
Tiesa, atlikėjas atskleidė, kad dabar su liga jau „susitvarkė“.
„Dabar aš kaip ir jaučiuosi gerai metus“, – pažymėjo jis.
Ž. Žvagulis pasakojo, kad iš pradžių vėžio diagnozė jam buvo smūgis, tačiau vėliau į ligą vyras pažvelgė kitomis akimis.
„Man reikėjo 22–24 kartus švitintis, tai aš ateidavau kaip į sanatoriją. Ir man sakė, kad aš absoliučiai, potencialiai esu žmogus su šypsena <...>. Aš buvau „įjungęs“ absoliutų pozityvą“, – atviravo jis.
Ž. Žvagulis, paprašytas A. Valinsko, plačiau papasakojo, kaip jautėsi išgirdęs, kad serga.
„Pirmas tris keturias paras reikia sugebėti su savimi „susikariauti“. Buvau vienas. Neskandinau savęs tame, kas galėtų padėti, – alkoholyje. Pradėjau žiūrėti, kiek aš nubėgau tų žingsnių, ką aš nuveikiau.
Mano gyvenimas su vaikais buvo skirtingas... Jeigu klaustumėte, ką aš gyvenime pakeisčiau, tai daugiau būčiau su vaikais. Bet aš „įjungiau“ pozityvą – taigi aš nieko nepadariau, dėl ko mano vaikams būtų gėda. Aš apie visą tai galvojau.
Tada iš naujo įsimylėjau savo šeimą. Supratau, kad vertė yra ne ten, kur visi vakarėliai. Vienu metu būdavo 10–12 metų, kai neišlįsdavau iš tų vakarėlių. Aš užsidariau savyje ir man liko didžiausia prabanga – mano trys sūnūs ir jų šeimos. Svarbiausia gyvenime yra šeima“, – pasakojo žinomas šalies vyras.
