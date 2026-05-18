Žinoma aktorė ir režisierė Redita Dominaitytė atsidūrė ligoninėje: skubiai perkeliami spektakliai

Pranešė apie perkeliamą pasirodymą
Dėl patirtų sužalojimų R. Dominaitytė buvo priversta skubiai priimti sprendimą dėl artimiausio spektaklio „Menopauzė“. Žinoma moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalijo jautria žinute, kurioje paaiškino situaciją ir atsiprašė žiūrovų.
Savo gerbėjams ji rašė: „Dėl patirtos dviračio traumos spektaklis „Menopauzė“, turėjęs vykti 05.19, perkeliamas į 09.22 @hotelnarutis. Ačiū už supratingumą – bilietai galios. O vasarą susitiksime 06.20 Palangoje. Jūsų lauks šiltas pajūrio vakaras, gera nuotaika ir „Menopauzė“, kuri, tikiu, prajuokins net tuos, kurie šiuo metu vaikšto tvirčiau už mane“.
Kiek vėliau paviešintame vaizdo įraše gerbėjai išvydo sužeistą kūrėjos veidą. Emocingoje kalboje režisierė neslėpė liūdesio, kad negalės susitikti su publika numatytu laiku, tačiau išlaikė optimizmą.
„Meilučiai, na, labai noriu atsiprašyti, kad negalėsime vaidinti gegužės 19 dieną spektaklio „Menopauzės“, kurio labai, labai laukiau, kaip ir sezono uždarymo. Netrukus paskelbsiu datą, kada parodysiu šį spektaklį. Keliame datą. Aplinkybės turbūt akivaizdžios. Bet patikėkite manimi, man tikrai viskas gerai. Tiesiog šitos žaizdelės turi užgyti ir tam neužteks savaitės laiko. O jūs būkite sveiki“, – kalbėjo moteris.
Dviračių sezonas prasidėjo: kaip išvengti skaudžių nelaimių?
R. Dominaitytės patirta trauma – skaudus priminimas visiems eismo dalyviams, kad pavasarį ir vasarą, prasidėjus aktyviam dviračių bei paspirtukų sezonui, budrumas kelyje turi būti maksimalus. Krentant nuo dviračio, ypač staigiai stabdant priekiniais stabdžiais ar praradus pusiausvyrą, didžiausias smūgis dažnai tenka būtent veido bei galvos sričiai, raktikauliams ir rankoms.
Siekiant apsaugoti save, specialistai ir Kelių eismo taisyklės (KET) rekomenduoja laikytis esminių saugumo reikalavimų:
Šalmas – gyvybiškai svarbus: Nors pagal Lietuvos įstatymus suaugusiems dviratininkams šviesiuoju paros metu dėvėti šalmą yra rekomenduojama (privaloma tik asmenims iki 18 metų), praktika rodo, kad būtent šalmas apsaugo nuo sudėtingų galvos ir veido traumų bei kaukolės lūžių.
Matomumas kelyje: KET nurodo, kad dviratininkas, važiuodamas važiuojamąja dalimi, privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos, o gale – raudonos šviesos žibintas. Tamsiuoju paros metu liemenė ir žibintai yra privalomi.
Infrastruktūros pasirinkimas: Dviračių vairuotojai privalo važiuoti jiems skirtais takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra – tam tinkamu kelkraščiu. Važiuojant šaligatviu, privaloma duoti kelią pėstiesiems ir nekelti pavojaus.
Dėmesio sutelkimas: Viena dažniausių klaidų kelyje – naudojimasis išmaniaisiais telefonais ar ausinėmis. Praradus koncentraciją, laiku nepastebima pasikeitusi kelio danga, duobės ar staigios kliūtys, kas ir sukelia skaudžius griuvimus.
