Žvaigždės spindėjo svarbiausiame mados vakare „Met Gala“

Įžymybių buvo prašoma rengtis pagal temą „Mada yra menas“, kuri dera su Metropolitano meno muziejaus Kostiumų instituto paroda „Kostiumo menas“.
Nors ne visi tiksliai laikėsi gairių, pokylis, tradiciškai vykstantis pirmąjį gegužės pirmadienį, neabejotinai pateisino vieno svarbiausių pasaulyje raudonojo kilimo renginių vardą ir tiesiog akino žvaigždžių spindesiu.
Beyonce, viena iš renginio pirmininkų, pasirodžiusi čia pirmą kartą po dešimtmečio pertraukos, atvyko viena paskutinių. Ji nenuvylė susirinkusiųjų ir pakerėjo minią akmenukais žėrinčia griaučių piešinio suknele, prie kurios priderino dramatišką plunksnų apsiaustą bei galvos papuošalą.
Kartu su ja pasirodė jos vyras, repo magnatas Jay-Z (Džėj Zi), vilkėjęs fraką, ir dukra Blue Ivy Carter (Blu Aivi Karter), pasipuošusi balta suknele be petnešėlių bei spindinčiais aukštakulniais.
Anksčiau vakarą pradėjo kitos jo pirmininkės: teniso legenda Venus Williams (Vinus Viljams) ir „Oskaro“ laureatė aktorė N. Kidman.
N. Kidman nustebino spindinčia raudona ilgarankove „Chanel“ suknele su plačiais plunksnų rankogaliais, o V. Williams blizgėjo juoda „Swarovski“ kristalais puošta suknia su įmantria kaklo detale.
Nuo tos akimirkos žvaigždės plūdo viena po kitos. Prie roko karalienių Madonnos, Cher (Šer) ir Stevie Nicks (Stivi Niks) prisijungė naujosios kartos muzikos žvaigždės Sabrina Carpenter (Sabrina Karpenter), Doja Cat (Dodža Ket) ir Tyla (Taila).
Rihanna (Rijana) ir A$AP Rocky (ASAP Rokis), kaip jiems įprasta, vėlavo kelias valandas ir surengė didingą pasirodymą.
„Bad Bunny“, kuriam 2026-ieji yra itin sėkmingi dėl laimėtų „Grammy“ apdovanojimų ir pasirodymo amerikietiškojo futbolo Nacionalinės futbolo lygos (NFL) didžiojo finalo „Super Bowl“ pertraukos šou, pasitelkė įspūdingą sendinantį makiažą ir baltą peruką, norėdamas ištirti, kaip atrodytų būdamas senas, paskelbė žurnalas „Vogue“.
Reperė Doja Cat, viena iš pokylio „šeimininkų komiteto“ narių, vilkėjo drapiruotą lateksinę „Saint Laurent“ suknelę su kuklia iškirpte, tačiau su skeltuku iki pat juosmens.
Vakare dalyvavo ir daugybė mados dizainerių, tarp jų Donatella Versace (Donatela Versačė), Tomas Fordas, Stella McCartney (Stela Makartni), Anthony Vaccarello (Entonis Vakarelas) ir Haideris Ackermannas (Haideris Akermanas).
Olimpinės aukso medalininkės – dailiojo čiuožimo atstovė Alysa Liu (Alisa Liu) ir akrobatinio slidinėjimo sportininkė Eileen Gu (Eilin Gu), kurios suknelėje buvo įmontuotas burbulų pūtimo aparatas – buvo gausioje sportininkų grupėje drauge su amerikietiškojo futbolo superžvaigžde Russellu Wilsonu (Raselu Vilsonu) bei keliomis vyrų ir moterų krepšinio žvaigždėmis.
Aktorė Blake Lively (Bleik Laivli) pokylyje pasirodė netikėtai, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sureguliavo svarbią teismo bylą dėl savo filmo „Mes dedame tašką“ (It Ends with Us).
Visą vakarą, žinoma, prižiūrėjo už „Vogue“ pasaulinį turinį atsakinga Anna Wintour (Ana Vintur) – pagrindinė JAV mados diktatorė, vadovaujanti šiam renginiui jau 30 metų.
Pokylis yra skirtas rinkti lėšas Metropolitano muziejaus Kostiumų institutui. Muziejaus vadovas Maxas Holleinas (Maksas Holeinas) pirmadienį ryte žurnalistams sakė, kad šiemet surinkta rekordinė 42 mln. JAV dolerių (35,9 mln. eurų) suma. Pernai buvo surinktas 31 mln. dolerių.
Šių metų parodoje elegantiški mados įvaizdžiai gretinami su tapyba ir skulptūra: pavyzdžiui, „Saint Laurent“ dizainas šalia Vincento van Gogho (Vinsento van Gogo) „Vilkdalgių“ arba Johno Galliano (Džono Galiano) suknelė „Maison Margiela“ mados namams šalia antikinės statulos.
„Kai galvoju apie šią parodą, jei reikėtų ją apibūdinti vienu žodžiu, manau, tai būtų lygiateisiškumas arba lygiavertiškumas, lygiavertiškumas tarp meno kūrinių“, – naujienų agentūrai AFP sakė Kostiumų instituto kuratorius Andrew Boltonas (Endriu Boltonas).
„Taigi nėra jokios hierarchijos tarp skulptūros, tapybos, mados, fotografijos ir jokios hierarchijos tarp kūnų – tarp klasikinio kūno ar kūno su negalia“, – sakė jis.
„Nuoširdžiai rūpinasi“
Šių metų renginys sulaukė tam tikrų kontroversijų po to, kai elektroninės prekybos milžinės „Amazon“ vadovas Jeffas Bezosas (Džefas Bezosas) ir jo žmona Lauren Sanchez Bezos (Loren Sančes Bezos) buvo paskelbti pagrindiniais rėmėjais ir garbės pirmininkais.
Prieš tai pirmadienį Niujorko gatvėse ir metropolitene vyko kampanija prieš milijardierių poros dalyvavimą; kai kas ragino boikotuoti renginį, kurį laiko didžiuliu milžiniškų turtų demonstravimu.
Pokylio metu vienas asmuo bandė patekti į saugomą zoną, tačiau jį greitai sutramdė policija ir renginio apsauga. Bezosai raudonuoju kilimu nežengė.
A. Wintour pirmadienį teigė, kad pora „šiuo renginiu parodė, jog jiems nuoširdžiai, nuoširdžiai rūpi atsilyginti visuomenei“.
„Met Gala“ pirmą kartą buvo suorganizuotas 1948-aisiais ir dešimtmečius buvo skirtas tik Niujorko aukštuomenei, kol 10-ajame dešimtmetyje A. Wintour pavertė šį vakarėlį garsių ir turtingų žmonių madų šou.
Paroda „Kostiumo menas“, kuri garsiajame Manhatano muziejuje atidaroma gegužės 10 dieną, siekiama tyrinėti „aprengtą kūną“ meno kūriniuose bėgant šimtmečiams.
