Zvonkuvienė – apie motinystę, sūnaus diagnozę ir nelengvą kelią: baimės gali tapti stipriąja puse

Laidos vedėja K. Rimienė Motinos dienos proga ne tik dalinsis jautriu sveikinimu visoms mamoms, bet ir pridės, kad žiūrovų šį sekmadienį laukia tikrai kitoks pokalbis. Jis bus iš širdies – apie tai, ką reiškia būti mama, kai džiaugsmas ir meilė eina kartu su nerimu, nežinomybe ir didžiule atsakomybe.
Katažina neslėps – Motinos diena jai yra viena gražiausių metų švenčių. Tiesa, laikui bėgant, ši šventė jos gyvenime keitėsi. Katažina pasidalins, kad tuomet, kai vaikystėje augo kaime, ši diena nebuvo tokia iškilminga kaip šiandien. O dabar, augindama savo dukrą Korneliją, ji ir pati nori jai perduoti kitokį suvokimą: „Aš ją išmokysiu užaugti gera, mylinčia mama.“
Motinystė pakeitė Katažinos požiūrį į gyvenimą ir puoselėjamas vertybes. „Viskas visapusiškai pakeitė. Žinojau, kad laukiu dviejų vaikučių. Man buvo 36 metai ir, tiesą sakant, nerimo tuomet buvo daugiau nei džiaugsmo“, – pripažins ji.
Garsi moteris neslėps, kad tuo metu ją lydėjo daugybė klausimų: „Ar pavyks? Ar viskas sklandžiai praeis? Kokia gi aš būsiu mama? Man atrodė, kad aš nieko nesuprantu, nieko nežinau, visko bijojau“, – sakys ji.
Tačiau tikrasis virsmas įvyko tuomet, kai šeima sužinojo sūnaus diagnozę. Tuo metu dvynukams buvo dveji metukai. „Dėl sūnaus autizmo spektro sutrikimo diagnozės aš leidausi į kelionę susipažinti ir su pačia savimi“, – pasakos Katažina.
Būtent tuomet moteris pradėjo ieškoti atsakymų ne išorėje, o savyje. „Labai aiškiai supratau, kad visi mane auginantys dalykai realiai gali tapti mano stipriąja puse“, – prisimins ji.
Pasak Katažinos, iš pradžių ji tarėsi su specialistais, gydytojais, terapeutais ir artimiausiais šeimos nariais. Visgi galiausiai ji suprato, kad atsakymas slypi joje pačioje. „Kai pradėjau dirbti pagal taisykles, viskas subyrėjo kaip kortų namelis“, – prisimins ji.
Pokytis pasirodė tuomet, kai K. Zvonkuvienė ėmė vadovautis savo širdimi: „Kai pradėjau pasitikėti savimi, kai atėjau su meile, viskas pradėjo stotis į vietas.“
Ši patirtis Katažiną išmokė svarbiausio: joks specialistas ar kitas žmogus geriau už mamą nežino, ko reikia jos vaikui.
„Kai nurimsta tavo širdis, supranti, kad niekas kitas to nežino, tik tu, nes tu esi mama“, – pripažins K. Zvonkuvienė.
Pokalbio su K. Rimiene metu atlikėja prabils ir apie tai, kaip sunku buvo viešai kalbėti apie sūnaus diagnozę. Ji neslėps, kad iš pradžių kaltino save ir bijojo visuomenės reakcijos. „Didžiausias nepatogumas sukilo viduje“, – sakys Katažina.
Visgi būtent jos vyro Deivydo Zvonkaus žodžiai padėjo žengti pirmą žingsnį: „Mano vyras visada sako – viskas pasidaro tik darymo būdu.“
Ir ji pradėjo veikti. „Kol tik galvojau, norėjau, svajojau ir planavau, niekas nepasikeitė, iki kol aš nepradėjau veikti. Be to, supratau dar vieną ypatingai svarbų dalyką. Kad tai – ne tik pagalba sau, bet ir pagalba kitoms šeimoms, ypač kitoms mamoms“, – pripažins K. Zvonkuvienė.
Katažina švelniai, bet labai aiškiai įvardins, kad pagalbos šeimoms, auginančioms vaikus su raidos sutrikimais, vis dar trūksta. Vis dėlto ji mato ir teigiamą pokytį: „Vienas dalykas, kuris džiugina, tai kad mes jau esame gerame kelyje, jau kažkas vyksta. Labai mažais tempais, bet kažkas vyksta.“
Žinoma moteris nuoširdžiai kalbės ir apie tai, kad tėvų darbas čia yra labai svarbus. Ji prisimins išgirstus žodžius, kad tiek, kiek įdėsi, tiek ir turėsi. Pasak jos, tai galioja kiekvienam vaikučiui.
Nors moteriškas pokalbis palies motinystę ir Katažinos kaip mamos išgyvenamas patirtis, laidoje taip pat bus aptarta ir kita žinomos moters pusė. Lietuva Katažiną pažino ir pamilo per muziką. O šiandien ji gyvena artėjančių koncertų nuotaikomis ir su nekantrumu laukia susitikimų su savo klausytojais.
„Norisi mažiau to negatyvo“, – sakys Katažina, pabrėždama tikrumo svarbą tiek scenoje, tiek gyvenime.
Pasak jos, gyvenimo nereikia vaidinti tik kameroms, nes svarbiausia yra nepamiršti, kad gyveni tikrą, nesumeluotą ir nesuvaidintą gyvenimą, kurį ji atsineša ir į savo muziką.
Pokalbio pabaigoje tarp dviejų moterų jaučiama šiluma išduos daugiau nei žodžiai: netikėtai užsimezgęs ryšys taps tikro, nuoširdaus pokalbio pagrindu. Nors jos asmeniškai susitiko pirmą kartą, laidoje aiškiai jausis artumas, tarsi pažintis būtų užsimezgusi kur kas anksčiau.
Be to, šį sekmadienį laidos žiūrovai išvys ir kitą labai jaukią akimirką, kai K. Rimienė kartu su Katažina lankysis „Konrado“ cukrainėje Vilniuje, kur drauge gamins spurgytes. Nesudėtingas, bet vaikų itin mėgstamas receptas leis abiem moterims atsipalaiduoti, pasijuokti ir pasimėgauti buvimu čia ir dabar.
„Floristiniame deserte“ – Motinos dienos puokštė, kurią K. Rimienė sukūrė kelionės po Naująją Zelandiją metu
Šįkart „Floristinis desertas“ bus ypatingas ne tik dėl Motinos dienos, bet ir dėl vietos, iš kurios jis atkeliaus. K. Rimienė, kartu su dukra Marija Rimaite, šventinę puokštę kurs Naujojoje Zelandijoje, kurioje jų šeima praleido pastarąsias tris savaites.
„Floristinio deserto“ rubriką šįkart pradės būtent Kristinos dukra Marija, kuri taip pat yra laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėja. Šią laidą žiūrovai gali išvysti šeštadieniais, 10.30 val., per TV3. Tai – naujas merginos amplua televizijoje.
Puokštei bus pasirinktos lelijos, alstromerijos ir rožės. Kristina dukrai parodys, kaip rišti puokštę spirale. Ji aiškins, kad kiekvieną stiebą reikia dėti kryptingai, tuomet pasukti ir taip formuoti stabilų, gražų puokštės pagrindą.
Kol Marija mokysis komponavimo, Kristina pasidalins ir kelionės įspūdžiais. Šeima automobiliu apkeliavo Naująją Zelandiją, išnaršė įvairiausius šalies kampelius, miestus, gyvenvietes, ežerus, kalnus ir net Hobbitoną – vietą, kur buvo filmuojamas „Žiedų valdovas“. „Mes negalėjome atsistebėti šios šalies grožiu“, – pasakos Kristina.
Tuo tarpu Marijai labiausiai įsiminė kitos patirtys. „Mane labiausiai sužavėjo plaukimas su delfinais ir banginių stebėjimas“, – sakys ji.
Anot Marijos, tai buvo unikali ir nestandartinė patirtis, kurią galima išbandyti tik nedaugelyje pasaulio šalių.
„Floristinio deserto“ pabaigoje Kristina ir Marija šią puokštę skirs visoms mamoms ir siųs šilčiausius linkėjimus iš Naujosios Zelandijos. Tai bus puokštė, kuri ne tik papuošia erdvę, bet ir kompozicija, simbolizuojanti ryšį, meilę, keliones, mamą ir dukrą, ir tai, kad Motinos dieną svarbiausia ne didelės dovanos, o nuoširdus apkabinimas ir buvimas šalia.
Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais, 10 val., per TV3.
