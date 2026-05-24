Ambasadoriumi Graikijoje siūloma skirti Andrių Kalindrą, Kroatijoje – Liną Gubrevičiūtę

Tai numatančius nutarimus Ministrų kabinetas turėtų priimti kitą savaitę.
A. Kalindra taip pat būtų Lietuvos atstovas Albanijai, L. Gubrevičiūtė – Juodkalnijai, Kosovui ir Šiaurės Makedonijai.
L. Gubrevičiūtė yra buvusi prezidento Gitano Nausėdos patarėja užsienio politikos klausimais, taip pat dirbusi nuolatinėje Lietuvos atstovybėje prie NATO.
Tuo metu A. Kalindra užsienio politikos klausimais patarinėjo Sauliui Skverneliui, šiam einant premjero ir Seimo pirmininko pareigas, ėjo ambasadoriaus Sakartvele pareigas.
Be to, yra dirbęs diplomatinėse atstovybėse Rusijoje, prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Vienoje, prie Jungtinių Tautų organizacijos Niujorke, penkerius metus vadovavo Vyriausybės kanceliarijos Tarptautinių santykių ir Europos Sąjungos grupei.
Jis nuo rugpjūčio pareigose pakeis iš Graikijos atšaukiamą Liną Skerstonaitę, tuo metu L. Gubrevičiūtė nuo rugsėjo postą perims iš Eduardo Borisovo.
Be to, Vyriausybė ketina prezidentui siūlyti Lietuvos ambasadoriumi Egipte skirti Valdą Lastauską, tačiau tai numatančio Ministrų kabineto nutarimo kitos savaitės posėdžio darbotvarkėje kol kas nėra.
Paskyrus V. Lastauską, jis taip pat būtų šalies atstovas Afrikos Sąjungai, Arabų Lygai ir Jordanijai, pareigas pradėtų eiti liepos 13 dieną.
Teisininko išsilavinimą turintis V. Lastauskas dirbti Užsienio reikalų ministerijoje pradėjo 1991 metais, vėliau kurį laiką dirbo versle, dėstytojavo, 2005 metais grįžo į diplomatinę tarnybą, 2011–2013 metais jis buvo Užsienio reikalų ministerijos, 2013–2014 metais – Energetikos ministerijos kancleris, vėliau ėjo Lietuvos ambasadoriaus Azerbaidžane pareigas.
Iki praėjusių metų V. Lastauskas buvo Lietuvos ambasadorius Latvijoje.
Ambasadorius Lietuvoje skiria ir atleidžia prezidentas, pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui ir Vyriausybei.
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