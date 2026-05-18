Andriaus Kubiliaus idėja sukėlė audrą: NATO vadas nesupranta, kam Europai savo kariuomenė

Už visos Europos gynybos politiką atsakingas A. Kubilius nuo šių metų pradžios kelia idėją kurti naujas pajėgas – 100 tūkstančių karių Europos Sąjungos kariuomenę.
„Europos mobilizacija, kuriant tą europinę kolektyvinę gynybos sistemą, mano supratimu, šiandien yra prioritetas“, – teigė A. Kubilius.
Karių skaičius – 100 tūkstančių – neatsitiktinis. Dabar Europoje yra panašiai tiek amerikiečių karių. Pristatydamas idėją A. Kubilius sako, kad Europos pajėgos galėtų pakeisti amerikiečius, jei jie paliktų žemyną.
„Kaip tik Europos stiprėjimas, kaip vieno iš NATO stulpų, jis gali sustiprinti NATO ir turi sustiprinti NATO. Ir čia yra amerikiečių labai racionalus raginimas“, – aiškino A. Kubilius.
Šią savaitę Lietuvoje lankėsi amerikiečių ir visų NATO pajėgų Europoje vadas Alexus G. Grynkewich. Jis sakė, kad tai, ką siūlo A. Kubilius, būtų ne tik brangu, bet ir apsunkintų gynybą.
„Kalbėjau su ponu Kubiliumi keletą kartų. Mūsų požiūriai sutampa – NATO yra Europos saugumo pagrindas. O kurti papildomą naują struktūrą būtų labai brangu, nereikalinga. Tai kartotų tas pačias funkcijas“, – komentavo NATO pajėgų Europoje vadas A. G. Grynkewich.
Generolas taip pat kalbėjo nelabai suprantantis, ką siūlo A. Kubilius.
„Nekalbėsiu už A. Kubilių, bet pasakysiu, kaip suprantu tai, apie ką jis kalba. Galvojama iš Europos perspektyvos, kad pinigai būtų investuojami Europoje, kad šalys darytų užsakymus kartu, nes dideli užsakymai mažina kainas. Štai apie ką galvoju, kai girdžiu A. Kubilių kalbantį apie Europos kariuomenę“, – aiškino A. G. Grynkewich.
Generolas A. G. Grynkewich vadovauja NATO pajėgoms Europoje, o eurokomisaras A. Kubilius atsakingas už Europos pajėgų politikos kūrimą. Kad tokie svarbūs žmonės nesupranta vienas kito, atrodo keistai.
„Galime sukurti naujų formatų – Europos kariuomenę, dalies Europos kariuomenę ar dar kažką, kurie realiai dubliuos NATO struktūras“, – teigė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Dabar visa Lietuvos kariuomenė yra NATO planų dalis. Ar naujoms Europos pajėgoms reikėtų naujų karių, ar paimti iš dabartinių, priskirtų NATO?
„Ar turėtume papildomus pajėgumus sukurti? Ar nuimti pajėgumus nuo NATO ir dedikuoti juos Europai?“ – svarstė R. Kaunas.
Europai norint turėti savo kariuomenę, greičiausiai reikėtų keisti Europos Sąjungos sutartį, Briuseliui tekti suteikti galią spręsti esminę valstybių sritį – gynybą. Tektų įgyvendinti vadinamąją federalizaciją, kai Europos Sąjunga taptų panaši į vieną didelę valstybę.
„Šiai idėjai vystyti dar tikrai yra labai anksti“, – komentavo R. Kaunas.
Ir dabartinis konservatorių lyderis L. Kasčiūnas sako, kad A. Kubiliaus idėja dėl Europos pajėgų neturi šansų.
„Tai manau, kad šitas neįvyks“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Tačiau L. Kasčiūnas palaiko ir Europoje agituoja už kitus A. Kubiliaus siūlymus.
„Kaip tik dabar dirbame ties 42.7 ES sutarties straipsnio operacionalizavimo“, – teigė L. Kasčiūnas.
NATO saugumo esmė yra penktasis straipsnis – jei viena NATO narė užpuolama, ginasi visos narės kartu.
L. Kasčiūnas sako, kad tokį straipsnį gali turėti ir Europos Sąjunga.
„Jei šalis užpuolama, aktyvuojamas ne tik penktas NATO straipsnis, aktyvuojamas ir 42.7, tada šalys turi suteikti paramą. Ko nėra dabar – tai vadinamos įrankių dėžės. Net nežinome, kuo galėtų padėti“, – aiškino L. Kasčiūnas.
Anot L. Kasčiūno, kadangi Europos kariuomenės idėja nėra reali, kalbama turi būti ne apie karinę pagalbą. Europos Sąjunga kolektyviai galėtų gintis, pavyzdžiui, nuo kibernetinių atakų ar diversijų.
„Nuo civilinės gynybos priemonių, karinis mobilumas, kibernetika. Galima būtų dėlioti, kur NATO, kokiame domene neveikia, o Europa gali papildomai“, – komentavo L. Kasčiūnas.
Kariuomenės vadas ragino, stiprinant Europos gynybą, visą energiją nukreipti į NATO. Europos Sąjungai jokių karinių struktūrų nekurti.
„ES yra turtingiausia organizacija. Ir manau, kad būtent per kitus galios instrumentus – diplomatiją, ekonomiką, informacinius dalykus – galima sustiprinti NATO šalių karinius pajėgumus“, – teigė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Prezidentūra ragina konservatorių lyderį L. Kasčiūną ir konservatorių eurokomisarą A. Kubilių nebešvaistyti laiko ir energijos naujoms struktūroms, o stiprinti NATO.
„Šitos idėjos yra visiškai nerealistiškos ir jos gali sukurti iliuziją, kad kuriame naują kolektyvinės gynybos sistemą. Todėl susikoncentruokime į tai, ką turime, ir stiprinkime tai, ką turime“, – komentavo prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Lietuvos eurokomisaras ragina priešingai – Lietuvą tapti lydere agituojant už naujas europines gynybos struktūras.
„Šio regiono valstybės – Lietuva, Baltijos regiono valstybės – mano manymu, turi žymiai aktyviau dalyvauti formuojant tą naują Europos kolektyvinės gynybos koncepciją“, – aiškino A. Kubilius.
Anot A. Kubiliaus, Europos pajėgų integracija galėtų prasidėti nuo to, kad visos Europos šalys pirktų tokią pačią karinę techniką. Tuomet paprastėtų logistika.
