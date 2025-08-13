Aurelijus Veryga: tikimės dirbti koalicijoje, sąlygų nekeliame

„Pirmiausia, tikimės išgirsti pasiūlymą, kvietimą ir sąlygas kažkokias, jeigu tas kvietimas oficialus bus išsakytas. Ir tada matysim. Mes, kaip aš esu sakęs, jeigu tai yra oficialus kvietimas su tam tikromis sąlygomis, tada turėsime grįžti į partiją ir svarstyti“, – žurnalistams trečiadienį sakė A. Veryga.
„Mes iš karto nekeliam kažkokių ypatingų sąlygų, norime priminti savo programinius dalykus tam tikrus, kurie mums yra svarbūs, apie juos pasikalbėti, pamatyti, ar mes galime rasti sutarimą“, – pažymėjo jis.
Paklaustas, ar neatmeta būti daugumoje, A. Veryga kalbėjo, kad „valstiečiai“ tai „labai rimtai svarstys“.
Jeigu būtų pakviesti dirbti koalicijoje, pasak LVŽS pirmininko, jos atstovai siektų atstovauti savo rinkėjui: „Mes tikrai nesam kažkoks įrankis čia kažką kažkur pridėti ar išmesti, mūsų reikalai yra mūsų rinkėjų atstovavimas.“
Perklaustas, ar „valstiečiai“ nesijaučia socdemų blefo įrankiu siekiant išlaikyti esamus koalicijos partnerius, A. Veryga teigė suprantantis, kad „visi turi savo interesą, jį dėlioja, tai tokia jau ta politika“, bet nereikia pykti politikus savo pozicijas išsakant viešumoje.
A. Veryga teigė palaikantis ryšį su „valstiečiais“ frakcijoje Seime dirbančiais Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais ir pažadėjęs juos informuoti apie trečiadienio susitikimo rezultatus.
Jis taip pat pridūrė, kad trečiadienio susitikime neatstovauja LVŽS frakcijoje esantiems Ignui Vėgėlei ir Rimui Jonui Jankūnui.
Mes tikrai nesam kažkoks įrankis čia kažką kažkur pridėti ar išmesti, mūsų reikalai yra mūsų rinkėjų atstovavimas.
„Jeigu bus kvietimas, tada jau mes formuosime savo derybinę grupę ir tada bus sutarta, kaip jie bus įtraukti“, – sakė A. Veryga.
Kaip rašė BNS, atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui su jo Ministrų kabinetu, valdantieji socialdemokratai iš naujo susitinka su dabartiniais ir potencialiais koalicijos partneriais aptarti galimą tolesnį darbą kartu.
Šią savaitę LSDP derybinė grupė jau susitiko su „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais.
Valdančioji koalicija, kurią demokratai laiko nebegaliojančia, o socdemai nuo jos siekia atsispirti, šiuo metu parlamente turi 86 balsus. LSDP yra didžiausia Seimo frakcija su 52 mandatais, 19 narių turi „Nemuno aušra“, o 15 – demokratai.
Naujausi komentarai