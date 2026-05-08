Benkunsko iniciatyvą Čmilytė-Nielsen vadina šou

„Manau, kad migracijos ir integracijos klausimų neišspręsi parodomaisiais šou. Šis mero ėjimas... neįmanoma nusikratyti įspūdžio, kad tai yra tiesiog rinkimų kampanijos pradžia, įsivertinus, koks klausimas labiausiai erzina miestiečius“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė ji.
„Vilniui tikrai reikia ne politinės vaidybos, o aiškios tvarkos, kad, viena vertus, atvykę čia žmonės žinotų, kokios tvarkos turi laikytis, ir kad miestiečiai jaustų, jog situacija yra valdoma“, – pridūrė politikė.
Anot V. Čmilytės-Nielsen, nerealu, kad keliems sezonams dirbti į Lietuvą atvykę užsieniečiai mokytųsi lietuviškai.
Kita vertus, parlamentarės teigimu, tiems, kurie planuoja likti Lietuvoje, valstybinės kalbos nemokėjimas turėtų kelti nepatogumų.
„Visų pirma, nemokėjimas lietuvių kalbos turi būti labai nepatogus pačiam žmogui, šeimai. Čia turi sutapti ir galimybės, ir pasiūlymai, ir tas tinklas, kaip mokytis lietuvių kalbos, ir kita vertus, paties žmogaus motyvacija jos išmokti“, – tvirtino ji.
„Grįžtant prie mero parodomojo šou, aš manau, kad tai nei problemos išspręs, nei duos kokį nors efektą. Tikrai iš sostinės mero norėtųsi rimtesnių veiksmų ir tokio solidumo“, – pridūrė ji.
BNS rašė, kad Vilniaus miesto meras V. Benkunskas šią savaitę pradėjo rinkti parašus po peticija, kuria valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu.
Meras ragina įstatyme įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po trejų metų pratęsti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą mažiausiai A2 lygiu.
Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje laikinus leidimus gyventi turi apie 185 tūkst. užsieniečių.
