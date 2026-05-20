Budrys Armėnijoje aptarė šalies integracijos į ES klausimus, ekonominių reformų eigą

Kaip antradienį pranešė ministerija, ministras taip pat susitiko su Saugumo tarybos sekretoriumi Armenu Grigorjanu, aplankė Tsitsernakaberdo Armėnų genocido memorialą ir pagerbė aukų atminimą.
„Šiemet mūsų šalys mini 35-ąsias diplomatinių santykių atkūrimo metines, o šiandien, pasirašius Strateginės partnerystės deklaraciją, Lietuvos ir Armėnijos bendradarbiavimas pasiekė naują kokybinį lygį“, – pranešime teigė K. Budrys.
„Lietuva tvirtai remia Armėnijos žmonių pasirinkimą eiti europinės integracijos keliu ir yra pasirengusi padėti, dalindamasi gerąja patirtimi reformų įgyvendinimo srityse, tarp jų – viešojo administravimo, sienų valdymo, energetinio saugumo, kibernetinio atsparumo ir pasirengimo bevizio režimo įgyvendinimo srityse“, – sakė ministras.
Anot ministerijos, per susitikimus taip pat pabrėžtas Lietuvos pasirengimas, artėjant 2027 m. pirmininkavimui ES Tarybai, aktyviai prisidėti prie šalies santykių su ES stiprinimo.
K. Budrys taip pat padėkojo Armėnijai už paramą Ukrainai ir paragino ją tęsti, pabrėždamas, kad solidarumas su agresiją patiriančiomis valstybėmis išlieka esminis Europos saugumo elementas.
Susitikimų metu taip pat aptarti regioninio saugumo klausimai, Armėnijos santykiai su Azerbaidžanu, Turkija ir Rusija.
Pasak K. Budrio, Lietuva sveikina pastaruoju metu matomus teigiamus signalus Armėnijos ir Azerbaidžano santykiuose bei normalizavimo procesą su Turkija, anot ministro, šie pokyčiai gali reikšmingai prisidėti prie regioninio stabilumo.
