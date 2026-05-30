Budrys: NATO tikrai turėtų reaguoti stipriau

„Šituo konkrečiu atveju NATO tikrai turėtų reaguoti stipriau. Taip pat, kaip ir mūsų atveju, mes sakome, kad turi būti ir kontrdroniniai pajėgumai, ir „Rytų sargyba“ (angl. „Eastern Sentry“) išplėsta dėl mūsų oro apsaugos, lygiai taip pat ir Rumunijoje“, – šeštadienį žurnalistams sakė ministras.
„Turime sėkmės istorijų. Taip, kaip NATO sureagavo į incidentus Lenkijoje, parodė, kad galima nustumti tuos incidentus nuo sienos, priversti Rusiją imtis daugiau atsargumo priemonių. Tie sprendimai turi būti padaryti palei visą pafrontės liniją“, – pridūrė jis.
Bepiločiam orlaiviui pataikius į namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste, buvo sužeisti du žmonės. Pasak Rumunijos gynybos ministerijos, tai įvyko naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, Rusijai atnaujinus dronų atakas prieš civilinius ir infrastruktūros objektus Ukrainoje.
Pastaruoju metu su dronų įskridimais susiduria ir Baltijos šalys, Suomija.
Anot ministro, siekiant stabdyti tokius incidentus, labai svarbus ir ES vaidmuo.
Tie sprendimai turi būti padaryti palei visą pafrontės liniją.
„Europos Sąjungos finansiniai įrankiai, kuriuos mes planuojame, galėtų būti įgyvendinti daug anksčiau. Su kontrdroninėmis priemonėmis, bet ir kitomis kompleksinėmis atsparumą didinančiomis priemonėmis. Ukrainos įtraukimas“, – teigė K. Budrys.
Pasak jo, turi būti didinamas oro policijos misijas vykdančių naikintuvų skaičius, patruliavimas, daromas spaudimas prie sienos.
„Mes turime galimybę parodyti, kad yra tam tikra kaina. Nebūtinai suduodant atgal smūgį, bet padidinant naikintuvų skaičių, padidinant patruliavimą, padidinant spaudimą prie pat sienos. Mes taip turime reaguoti“, – tikino ministras.
Rusijos pareiškimai – propaganda
Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimą, kad Rusija yra pajėgi sunaikinti tuos, kurie bandys užpulti Kaliningrado sritį, K. Budrys sako, kad tai Kremliaus propaganda, o Lietuvos svarbiausias interesas – stiprinti atgrasymo priemones.
„Mes neturėtume veltis į Rusijos propagandos interpretacijas. (...) Mes visi suprantame, kad nereikia Rusijai kažkokių retorinių pagrindimų, priežasčių kažką pradėt. Susigalvos kokias nori priežastis, jeigu turės noro ir turės pajėgumų“, – sakė K. Budrys.
„Mūsų interesas yra atgrasymas ir tokius pajėgumus parodyt, kad tą (Rusijos – BNS) norą sumažinti. (...) Arba atgrasymas per atsako priemones. O mūsų gynyba regione bus labai plati. Ir tie veiksmai, jeigu reikėtų mums atsakyti agresijai, būtų labai platūs. Čia ir Putinui tas aišku“, – pridūrė ministras.
Kaip rašė BNS, K. Budrys praėjusią savaitę publikuotame interviu leidiniui „Neue Zurcher Zeitung“ teigė, kad NATO turi visas priemones sunaikinti Rusijos eksklave esančius oro gynybos pajėgumus.
Į tai reaguodamas V. Putinas atkirto, kad Rusija „turi visas priemones sulyginti su žeme tuos, kurie bandys tai padaryti“.
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