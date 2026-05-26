Budrys paaiškino, ko siekė kritikuotu pasisakymu

„Visų pirma, ir auditorija, ir su kuo aš šnekėjau buvo visai ne Rusijai skirta, ir ne su kokiu propagandos kanalu šnekėjau“, – LRT radijui antradienį nurodė K. Budrys.
„Čia labiau apie tuos žmones, kurie yra toliau nuo karybos, kurie dirba su kitomis sritimis. Kai mes juos įtikinsime, kad mūsų atgrasymas ir yra, ir gali būti efektyvus, o atgrasymas lygu taika ir ilgalaikė taika, visa kita irgi pradės normalizuotis“, – pažymėjo jis.
Kaip rašė BNS, užsienio reikalų ministras praėjusią savaitę publikuotame interviu leidiniui „Neue Zurcher Zeitung“ teigė, kad NATO turi visas priemones sunaikinti Rusijos Kaliningrado srityje esančius oro gynybos pajėgumus.
Pasak K. Budrio, taip jis reagavo į pastebėjimą, kad Lietuva turi Suvalkų koridorių ir „suprask, mus labai sunku yra apginti“. Ministro teigimu, tai yra Rusijos propagandos paveikti su tikrove nederantys teiginiai.
„Rusija paišo burbulus, kaip iš Kaliningrado oro gynybos priemonėmis gali naikinti taikinius virš Lietuvos, kranto gynybos priemonėmis neva visą NATO laivyną nuskandintų ir panašiai“, – nacionaliniam transliuotojui kalbėjo K. Budrys.
Rusija paišo burbulus, kaip iš Kaliningrado oro gynybos priemonėmis gali naikinti taikinius virš Lietuvos, kranto gynybos priemonėmis neva visą NATO laivyną nuskandintų ir panašiai.
„Tai jie sugebėjo pasiekti savo uždavinį, aš taip vertinu: savo propagandinėmis ir kitomis priemonėmis įdiegti mintį, kad Kaliningradas yra tvirtovė, kuri neleis prieiti NATO pajėgoms“, – pažymėjo jis.
Ministras akcentavo, kad tai daro žalą ne tik Lietuvos įvaizdžiui, bet ir ekonominiam patrauklumui, todėl K. Budrys siekia „perlaužti šitą naratyvą“ ir parodyti Lietuvos atsparumą.
„Mes esame lygiai tiek pat stiprūs arba tiek pat silpni, kiek visas NATO rytinis flangas ar visa pafrontė nuo Suomijos per Baltijos šalis, Lenkiją, Rumuniją – paimkite bet kurią valstybę, mes esame tiek pat pažeidžiami, kai kuriais atvejais daug mažiau pažeidžiami negu kiti“, – sakė K. Budrys.
BNS skelbė, kad prezidentas Gitanas Nausėda užsienio reikalų ministro pasisakymą Šveicarijos žiniasklaidai apie Kaliningrado sritį vertino kaip ne patį sėkmingiausią, tačiau ragino dėl to neskelbti K. Budriui linčo teismo. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė ragino susilaikyti nuo tokių pasisakymų.
Tikisi daugiau ES paramos po dronų incidentų
Užsienio reikalų ministras sako besitikintis daugiau ES paramos po pastarųjų dronų incidentų Baltijos jūros regione.
Taip jis kalbėjo antradienį Vilniuje susitinkant Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen (Urzulai fon der Lajen) ir Baltijos šalių prezidentams.
„Europos Sąjunga jau yra paleidusi projektą – Rytų flango sargyba. Ir jo rėmuose mes norime, kad būtų atitinkamos investicijos: į antidronines priemones, į gyventojų įspėjimo priemonių plėtrą, taip pat peržiūrėti tas programas, susijusias su priedangomis“, – LRT radijui antradienį sakė K. Budrys.
„Stogo remontas yra viso namo gyventojų reikalas, o ne tų, kurie gyvena palėpėje. Dabar mes kartais jaučiamės kaip tie, kurie turime visą naštą ant savęs pasiimti ir visas blogas pasekmes pasiimti, turiu omenyje, ekonomines pasekmes, patrauklumą investicijoms. Taip negali būti. Visa Europos Sąjunga privalo į tai investuoti“, – pridūrė jis.
Šiemet vasarį Lietuva ir dar aštuonios ES šalys paskelbė steigiančios „EastInvest“ platformą rytų pasienio saugumui ir investicijoms stiprinti.
Tarp šių priemonių yra ir K. Budrio minėta „Rytų flango sargybos“ iniciatyva, taip pat – Europos dronų gynybos iniciatyva.
K. Budrys sakė vertinantis Vakarų partnerių politinį dėmesį regiono patiriamoms problemoms, bet ragino Bendriją priimti aiškius „finansinius ir organizacinius“, o NATO – „karinius sprendimus“.
Ministras tvirtino, kad antradienį su U. von der Leyen bus aptariama didesnė finansinė parama regionui, bet Europos Sąjunga „nėra tik apie pinigus“.
„Tai yra ir didžiulė mašina, kuri gali rengti siūlymus, (...) įgyvendinti tam tikras iniciatyvas regioniniu lygiu“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
U. von der Leyen praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai šių valstybių atžvilgiu yra visiškai nepriimtini.
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