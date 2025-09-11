Budrys tikina, kad JAV neprašo Lietuvos naikinti sankcijų Baltarusijai: šio klausimo nėra

„Aš jums galiu garantuoti, šio klausimo nėra ant stalo. Sankcijos, kurios įvestos, yra pratęsinėjamos. (...) Kol nėra panaikintos priežastys, kodėl jos (sankcijos – ELTA) yra įvestos, tokių debatų nėra“, – ketvirtadienį „Delfi.lt“ laidai teigė K. Budrys.
Mes taikome tą politiką, kuri mūsų vertinimu, mano vertinimu, duoda rezultatą.
Pasak jo, yra pastebimas Vašingtono noras dalyvauti pokalbiuose su Minsku ir pasiekti iš esmės tą patį rezultatą – politinių kalinių paleidimą ir tam tikrą režimo atlaisvinimą. Savo ruožtu paskirtasis ministras pripažino, kad jo požiūris į tokius mainus yra skeptiškas, tačiau pabrėžė, jog Lietuvos tai neįpareigoja keisti savo taisyklių.
„Mes nesame susaistyti. (...) Tai yra JAV sprendimai, JAV suverenūs sprendimai kam ir kaip kokias sankcijas taiko. Mūsų erdvėje įvestos sankcijos yra europinės, be to, mes turime įvedę nacionalines ribojamąsias priemones dėl Baltarusijos pagalbos Rusijai vykdant agresiją prieš Ukrainą. Mes dar turime galimybę perkelti Europos Sąjungos (ES) sankcijas į nacionalines, jeigu jos nustoja galioti“, – akcentavo K. Budrys.
„Mes taikome tą politiką, kuri mūsų vertinimu, mano vertinimu, duoda rezultatą. Tai yra sankcijų politika, režimo izoliavimo politika, demokratinių jėgų rėmimo politika“, – tvirtino jis.
Kaip jau buvo skelbta, ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, jog Baltarusija paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių yra ir Lietuvos piliečių.
Panašiu metu JAV prezidento atstovas Johnas Cole‘as trečiadienį Baltarusijos naujienų agentūra BELTA pranešė, kad Vašingtonas oficialiai panaikino sankcijas „Belavia“ atžvilgiu.
Užsienio reikalų ministerijos (URM) duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje vis dar laikomi beveik 1,2 tūkst. oficialiai pripažintų politinių kalinių.
