„Čekutininkai“ gelbėjami Seime?

Vadinamieji „čekiukai“ klampino daugybę savivaldos ir Seimo politikų. Politikų veiklai skirtos mokesčių mokėtojų lėšos buvo grobstomos įvairiai, bet dažniausiai – atnešant daugybę čekių už degalus. Čekiai apmokėti skirtingomis kortelėmis, degalai pilti ir dieną, ir naktį.
Kartais per kelis mėnesius tarybų nariai sugebėdavo įsipilti ne šimtus litrų, o tonas degalų. Daug politikų atsidūrė teisiamųjų suoluose, keli jau nuteisti. Į „čekiukų“ skandalą įsivėlusiems politikams palankias Baudžiamojo kodekso pataisas Seimas, valdančiųjų balsais, priėmė dar rugsėjį. Prezidentas jas vetavo.
„Nebuvo įvertinta, kokį poveikį šis įstatymas galėtų turėti skiriamų bausmių dydžiui. Taip pat neatsižvelgta, ar nebus perteklinai taikomas atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės tiems asmenims, kurie piktnaudžiauja“, – aiškino prezidento patarėjas Simonas Mikšys.
Seimas galėjo ketvirtadienį pritarti prezidento veto ir klausimą baigti, tačiau nusprendė „čekiukų“ herojams palankias pataisas svarstyti iš naujo. Už balsavo 66, prieš – 39 parlamentarai.
Šiandien nėra nė vieno, kuris būtų pasakęs nors žodį prieš prezidento veto.
„Kuomet jis buvo priiminėjamas, nebuvo nė vieno Seimo nario, kuris būtų užsirašęs už jį bent vieną žodelį pasakyti. Šiandien nėra nė vieno, kuris būtų pasakęs nors žodį prieš prezidento veto. Tai vis dar rodo, kad turbūt kažkiek jums yra gėda. Ačiū bent už tai“, – kalbėjo Seimo narė Ingrida Šimonytė.
Teisinė neliečiamybė „čekiukų“ bylose neseniai buvo panaikinta buvusiam susisiekimo ministrui, socialdemokratui Eugenijui Sabučiui, taip pat socdemui Tomui Martinaičiui ir „aušriečiui“ Sauliui Bucevičiui. Opozicija kartoja, kad šiomis Baudžiamojo kodekso pataisomis valdantieji tiesiog gelbėja įkliuvusius savo kolegas. Šie tai neigia.
„Čia jau yra propagandinės klišės“, – pabrėžė teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.
J. Sabatauskas tikino, kad dėl pataisų sutrumpėtų ir mažiau kainuotų tokių bylų nagrinėjimas teismuose.
„Dabar vienos baudžiamosios bylos svarstymas per visas instancijas kainuoja apie 100 tūkst. Tai ar iš jo priteisime 10 tūkst., ar 8, ar 5?“ – svarstė teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas.
Agnei Širinskienei tokie argumentai kelia juoką. Kodėl daugiau kaip 20 metų J. Sabatauskui būnant Seime Baudžiamojo kodekso straipsnis nekėlė klausimų, o dabar netikėtai užkliuvo.
„Jam viskas atrodė gerai, kol draugai socialdemokratai neįkliuvo su savo „čekučiais“ ir neprasidėjo baudžiamosios bylos. Tuomet, kai jie įkliuvo, ponas J. Sabatauskas, tikiu, stebuklingai praregėjo ir suprato, kad tas straipsnis yra blogas. Nežinau, kas ta pasaka gali tikėti“, – ironizavo Seimo narė A. Širinskienė.
A. Širinskienė sako, kad nei iš Generalinės prokuratūros, nei iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, nei iš teismų neišgirdo priekaištų, kad būtų problemų sprendžiant „čekiukų“ bylas.
„Ieškoma įvairiausių pasiaiškinimų ir vartomasi iš vieno paukščio, bet tikrai nėra bandoma spręsti realių problemų. Sprendžiamos konkrečių asmenų problemos, kurie sėdi ar tarybose, ar yra merai, ar yra Seimo nariai“, – šnekėjo A. Širinskienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Jei šias pataisas Seimas priimtų, metais būtų sutrumpinama bausmė už piktnaudžiavimą, be to, toks nusikaltimas nebebūtų laikomas sunkiu, tik apysunkiu. Trejais metais trumpėtų senaties terminas, būtų galima plačiau taikyti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės.
„Tokiu būdu šie žmonės taip pat galės būti lengviau baudžiami arba visai nebaudžiami už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi“, – komentavo Seimo narė Giedrė Balčytytė.
Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė prezidento veto taip pat linkusi atmesti. Esą bausmės trumpinamos nereikšmingai, o išvengti bausmių neva niekam nepavyks.
„Išlieka bausmės neišvengiamumo principas, kas yra labai svarbu. Tie, kurie panaudojo netinkamai biudžeto lėšas, privalės jas grąžinti“, – akcentavo R. Tamašunienė.
Galutinai dėl šalies vadovo veto parlamentarai apsispręs kitą savaitę. Tam reikia 71 balso. Jei tiek balsų nesurinks, įstatymo pataisos priimtos nebus.
Naujausi komentarai