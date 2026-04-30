Deividas Matulionis: Lietuvos indėlis atnaujinant laivybą Hormuzo sąsiauryje bus reikšmingas

„Tai tikrai nebus visiškai simbolinis, tai tikrai bus pakankamai reikšmingas Lietuvos indėlis“, – ketvirtadienio vakarą LRT laidoje „Dienos tema“ sakė D. Matulionis.
Pasak jo, kitą savaitę kariuomenė turi pateikti duomenis apie tai, kokius pajėgumus Lietuva gali skirti šiai koalicijai.
Prezidento vyriausiasis patarėjas sakė, jog tikisi, kad Seimas pritars prisijungimui prie koalicijos.
BNS skelbė, kad JAV siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormuzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba.
Valstybės departamentas amerikiečių ambasadoms išsiuntė vidinį pranešimą, kuriuo diplomatai raginami įtikinti viso pasaulio vyriausybes prisijungti prie „Jūrų laisvės struktūros“ (angl. Maritime Freedom Construct).
Trečiadienį „The Wall Street Journal“ pranešė, kad tai būtų JAV vadovaujamas blokas, skirtas dalytis informacija, koordinuoti diplomatinius veiksmus ir užtikrinti sankcijų laikymąsi.
Karas Irane prasidėjo vasario 28 dieną JAV ir Izraelio oro smūgiais.
Reaguodama į tai, Irano kariuomenė faktiškai uždarė Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, o tai lėmė energetikos kainų kilimą.
Naftos kainoms išliekant aukštoms, prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ragina sąjungininkus atblokuoti sąsiaurį. Praėjusį mėnesį jis pareiškė, kad „tai visada turėjo būti komandinis darbas“.
D. Trumpas ne kartą griežtai kritikavo NATO sąjungininkus dėl jų reakcijos į jo karą su Iranu ir užsiminė, kad gali pasitraukti iš 77 metus gyvuojančio karinio aljanso.
