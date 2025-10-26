Dėl kontrabandinių balionų grėsmės – prezidento reakcija ir pasiūlymas

„Pastarųjų dienų incidentus ir oro uostų veiklos trikdžius prezidentas vertina kaip hibridinę ataką prieš Lietuvą, į kurią būtina reaguoti tiek simetriniais, tiek asimetriniais būdais“, – BNS sekmadienį šalies vadovo poziciją perdavė Prezidentūra.
Pasak jo, artimiausiomis dienomis atsako būdus turi pasiūlyti Vyriausybė.
„Tarp variantų, kurie turi būti svarstomi – ilgalaikis sienos su Baltarusija uždarymas ir tranzito į Kaliningradą ribojimas“, – teigiama komentare.
Antradienį šalies vadovas šiais klausimais šaukia tarpinstitucinį pasitarimą.
Kaip skelbė BNS, penktadienį ir šeštadienį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos dvi dienas iš eilės buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, vieną iš dienų nesklandumų patyrė ir Kauno oro uostas.
Iš viso šią savaitę dėl kontrabandinių balionų susisiekimas oru sutrikdytas tris kartus.
Reaguojant į šias situacijas, Lietuva kelis kartus laikinai buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Kaip rašė BNS, Lietuvai jau anksčiau uždarius dalį pasienio punktų su Baltarusija, pasienyje įrengus fizinį barjerą bei sustiprinus jo apsaugą, meteorologiniai balionai tapo vienu populiariausių kontrabandinių rūkalų gabenimo būdu.
